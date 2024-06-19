РФ и Северная Корея договорились о взаимной поддержке в войне с Украиной

Диктатор РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали новое партнерское соглашение, которое включает в себя клятву взаимной помощи в случае нападения на любую из стран, сообщает AP.

Соглашение, которое, по словам лидеров, охватывает такие сферы, как безопасность, торговля, инвестиции, а также культурные и гуманитарные связи, может ознаменовать самую прочную связь между Москвой и Пхеньяном со времен распада Советского Союза в 1991 году. Оба лидера назвали его серьезным улучшением своих связей.

Они встретились во время визита Путина в Северную Корею впервые за 24 года. Саммит состоялся, когда США и их союзники выражают растущую обеспокоенность по поводу соглашения о вооружениях, согласно которому страна предоставляет Москве крайне необходимые боеприпасы для войны в Украине в обмен на экономическую помощь и передачу технологий ядерного оружия.

Ким сказал, что это соглашение является «самым сильным договором за всю историю» между двумя странами, ставящим отношения на уровень альянса, и пообещал полную поддержку России в войне в Украине. Путин заявил, что это «прорывной документ», отражающий общее желание перевести отношения на более высокий уровень.