Ребенка нашли в прифронтовом селе Харьковской области — ГСЧС
Очередного ребенка обнаружили там, где семей с детьми давно не должно быть, — на территории Кондрашовской сельской громады в Купянском районе.
Об эвакуации двух женщин и ребенка из громады сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области 13 сентября.
«13 сентября спасатели ГСЧС провели эвакуацию жителей Кондрашевской громады. С помощью бронированного автомобиля они вывезли из села Гусинка троих гражданских, среди которых был ребенок. К эвакуационной операции привлекались трое спасателей, среди них офицер громады», — проинформировали спасатели.
Село Гусинка находится неподалеку от Кондрашовки, в которой прямо сейчас идут бои с оккупантами.
Из населенных пунктов Кондрашовской громады принудительную эвакуацию семей с детьми проводят с начала года. В апреле 2025-го Кондрашовский сельсовет сообщал, что уже три месяца ведет разъяснительную работу с жителями сел о необходимости вывезти детей.
«Еще в январе этого года Советом обороны Харьковской области было принято указанное протокольное решение в целях защиты детей, находящихся в зоне военных действий и вооруженных конфликтов, в условиях военного положения. В связи с обострением оперативной ситуации и приближения линии фронта к населенным пунктам нашей громады, в которых проживают дети, начальником Харьковской областной военной администрации принято решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Купянского района. В указанный перечень входят все села Кондрашовской территориальной громады, где раньше не проводилась обязательная эвакуация детей принудительным способом», — сообщало руководство громады.
Ранее ребенка обнаружили в Купянске — шестилетняя девочка жила с бабушкой под обстрелами, пока не получила тяжелое ранение. Сейчас она в нейрохирургии в Харькове. А с ее родителями, бросившими ребенка на линии фронта, власти обещают разобраться.
В ГСЧС напомнили контакты для тех, кто решит эвакуироваться. Круглосуточно можно обращаться по телефону 0-800-33-92-91.
13 сентября 2025 в 14:06
