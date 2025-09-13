Дитину знайшли у прифронтовому селі Харківської області – ДСНС

Чергову дитину виявили там, де родин із дітьми давно не повинно бути — на території Кіндрашівської сільської громади в Куп’янському районі.

Про евакуацію двох жінок і дитини з громади повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області 13 вересня.

“13 вересня рятувальники ДСНС провели евакуацію мешканців Кіндрашівської громади. За допомогою броньованого автомобіля вони вивезли із села Гусинка трьох цивільних, серед яких була дитина. До евакуаційної операції залучались троє рятувальників, серед них офіцер громади”, – поінформували рятувальники.

Село Гусинка знаходиться неподалік Кіндрашівки, у якій просто зараз йдуть бої з окупантами.

З населених пунктів Кіндрашівської громади примусову евакуацію родин із дітьми проводять із початку року. У квітні 2025-го Кіндрашівська сільрада повідомляла, що вже три місяці веде роз’яснювальну роботу з мешканцями сіл про необхідність вивезти дітей.

“Ще в січні цього року Радою оборони Харківської області було прийнято вказане протокольне рішення з метою захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, в умовах воєнного стану. У зв’язку з загостренням оперативної ситуації та наближення лінії фронту до населених пунктів нашої громади, в яких мешкають діти, начальником Харківської обласної військової адміністрації прийняте рішення про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Куп’янського району Харківської області в умовах воєнного стану. До вказаного переліку входять всі села Кіндрашівської територіальної громади, де раніше не проводилась обов’язкова евакуація дітей в примусовий спосіб”, – повідомляло керівництво громади.

Раніше дитину виявили в Куп’янську – шестирічна дівчинка жила з бабусею під обстрілами, доки не отримала тяжке поранення. Нині вона в нейрохірургії в Харкові. А з її батьками, які кинули дитину на лінії фронту, влада обіцяє розібратися.

У ДСНС нагадали контакти для тих, хто вирішить евакуюватися. Цілодобово можна звертатись за телефоном 0-800-33-92-91.