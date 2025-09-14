Руйнації та пожежа: Борова на Харківщині – знову під ударом (фото)

Вранці 14 вересня росіяни завдали удару БпЛА по житловому сектору селища Борова Харківської області.

Внаслідок обстрілу на території приватного домоволодіння частково зруйнована господарська споруда. Сталася пожежа на площі 90 квадратних метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, близько 11:00 13 вересня російська армія завдала комбінованого удару по Боровій. У селищі працювали рятувальники: вони розбирали завали зруйнованого попереднім обстрілом будинку. Бійці та техніка ДСНС не постраждали. Однак через удар КАБами та з РСЗВ загинув місцевий житель, ще двоє – чоловіки 74 та 72 років – отримали поранення.