Доба на Харківщині: загиблий і п'ять поранених, чим атакували росіяни (фото)

14.09.2025
Олена Нагорна
Доба на Харківщині: загиблий і п’ять поранених, чим атакували росіяни (фото)

Одна людина загинула та ще п’ять постраждали протягом минулої доби внаслідок обстрілів Харківської області.

Ударів було завдано по семи населених пунктах. Росіяни застосували КАБ, БпЛА «Герань-2», БпЛА «Молния» та три FPV-дрони, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, у селищі Борова внаслідок ударів із РСЗВ загинув 57-річний місцевий житель. У результаті влучань КАБів було зруйновано житловий будинок, пошкоджено ще два домогосподарства та багатоквартирні будинки. Отримали тілесні ушкодження двоє чоловіків 71 та 74 років. Їх доправили в лікарню.

Внаслідок обстрілів Куп’янська поранені троє людей – дві жінки 54 і 64 років і 56-річний чоловік. 

У Харківському районі пошкоджені будівля та цивільний автомобіль.

Також, повідомляє Синєгубов, у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок у Василівці, електромережі у Старовірівці та приватний будинок у Гусинці. У селі Скорики Богодухівського району пошкоджено приватний будинок, господарські споруди та електромережі.

Читайте також: Спробу росіян просунутися газопроводом у Куп’янськ проаналізував ISW

Автор: Олена Нагорна
