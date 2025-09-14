Сутки на Харьковщине: погибший и пять раненых, чем атаковали россияне (фото)

Один человек погиб и еще пять пострадали в течение минувших суток в результате обстрелов Харьковской области.

Удары были нанесены по семи населенным пунктам. Россияне применили КАБ, БпЛА «Герань-2», БпЛА «Молния» и три FPV-дрона, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в поселке Боровая в результате ударов из РСЗО погиб 57-летний местный житель. Вследствие попаданий КАБов был разрушен жилой дом, повреждены еще два домохозяйства и многоквартирные дома. Получили телесные повреждения двое мужчин 71 и 74 лет. Их доставили в больницу.

В результате обстрелов Купянска ранены три человека — две женщины 54 и 64 лет и 56-летний мужчина.

В Харьковском районе повреждены здание и гражданский автомобиль.

Также, сообщает Синегубов, в Купянском районе поврежден частный дом в Васильевке, электросети в Староверовке и частный дом в Гусинке. В селе Скорики Богодуховского района повреждены частный дом, хозяйственные постройки и электросети.

Читайте также: Попытку россиян продвинуться по газопроводу в Купянск проанализировал ISW