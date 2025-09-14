Разрушения и пожар: Боровая на Харьковщине — вновь под ударом (фото)
Утром 14 сентября россияне нанесли удар БпЛА по жилому сектору поселка Боровая Харьковской области.
В результате обстрела на территории частного домовладения частично разрушена хозяйственная постройка. Произошел пожар на площади 90 квадратных метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Напомним, около 11:00 13 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по Боровой. В поселке в этот момент работали спасатели: они разбирали завалы разрушенного предыдущим обстрелом дома. Бойцы и техника ГСЧС не пострадали. Однако из-за удара КАБами и из РСЗО погиб местный житель, еще двое – мужчины 74 и 72 лет – получили ранения.
Дата публикации материала: 14 сентября 2025 в 12:52
