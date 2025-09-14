Live
  • Вс 14.09.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.31
  • EUR 48.27

Разрушения и пожар: Боровая на Харьковщине — вновь под ударом (фото)

Происшествия 12:52   14.09.2025
Елена Нагорная
Разрушения и пожар: Боровая на Харьковщине — вновь под ударом (фото)

Утром 14 сентября россияне нанесли удар БпЛА по жилому сектору поселка Боровая Харьковской области.

В результате обстрела на территории частного домовладения частично разрушена хозяйственная постройка. Произошел пожар на площади 90 квадратных метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, около 11:00 13 сентября российская армия нанесла комбинированный удар по Боровой. В поселке в этот момент работали спасатели: они разбирали завалы разрушенного предыдущим обстрелом дома. Бойцы и техника ГСЧС не пострадали. Однако из-за удара КАБами и из РСЗО погиб местный житель, еще двое – мужчины 74 и 72 лет – получили ранения.

Читайте также: Сутки на Харьковщине: погибший и пять раненых, чем атаковали россияне (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 14 сентября: как прошла ночь, поезд на Перемышль
Новости Харькова — главное за 14 сентября: как прошла ночь, поезд на Перемышль
14.09.2025, 12:57
Сегодня 14 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 сентября: какой праздник и день в истории
14.09.2025, 06:00
Лето продолжается: прогноз погоды в Харькове и области на 14 сентября
Лето продолжается: прогноз погоды в Харькове и области на 14 сентября
13.09.2025, 19:30
Десятки поездов опаздывают из-за ЧП на Киевщине, среди них харьковские
Десятки поездов опаздывают из-за ЧП на Киевщине, среди них харьковские
14.09.2025, 10:07
На Киевщине повреждена ж/д: остановили поезд Харьков-Перемышль, что с графиком
На Киевщине повреждена ж/д: остановили поезд Харьков-Перемышль, что с графиком
14.09.2025, 08:20
DeepState вновь заявляет о продвижении российских войск в Купянске (карта)
DeepState вновь заявляет о продвижении российских войск в Купянске (карта)
14.09.2025, 13:28

Новости по теме:

23:01
Главные события в Харькове и области 13 сентября: итоги дня
16:01
Армия РФ нанесла повторный удар по спасателям в Харьковской области (фото)
15:49
По Харьковщине ударили КАБами и РСЗО: есть погибший и раненые
09:01
Относительное затишье по обстрелам Харьковщины: Синегубов рассказал о сутках
12:28
Пять человек погибли из-за обстрела магазина на Харьковщине, есть раненые

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Разрушения и пожар: Боровая на Харьковщине — вновь под ударом (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2025 в 12:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 14 сентября россияне нанесли удар БпЛА по жилому сектору поселка Боровая Харьковской области.".