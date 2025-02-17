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Перемовини США та РФ у Саудівській Аравії: Зеленський прокоментував новини

Політика 14:14   17.02.2025
Оксана Горун
Перемовини США та РФ у Саудівській Аравії: Зеленський прокоментував новини Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський, який 17 лютого перебуває з офіційним візитом в ОАЕ, заявив, що Україна не братиме участі в перемовинах США та РФ по сусідству й нічого про них не знала.

“Україна не братиме. Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, що не мають результатів. Ми не можемо визнавати будь-які речі або домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати. Напевно, там є двосторонній трек. І США мають на це право, якщо у них є двосторонні питання. Якщо чесно, вони й до цього про це говорили. Тільки тепер стали публічно говорити. Тоді це було як моветон – у час війни говорити з агресором”, – сказав президент України під час онлайн пресконференції з Абу-Дабі з українськими журналістами, передає Укрінформ.

При цьому Зеленський підтвердив, що українська делегація здійснить офіційний візит до Саудівської Аравії, який готували заздалегідь.

“Це не має ніякого зв’язку з тими речами, які відбуваються у Саудівській Аравії на рівні представників США та РФ. Безумовно, я запитаю у його високоповажності Мухаммеда (спадкового принца Саудівської Аравії – ред.), коли буду у Саудівській Аравії, що він про це знає. Просто цікаво”, – сказав він.

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Раніше низка ЗМІ, зокрема агентство Reuters з посиланням на власні джерела, інформували, що для перемовин із представниками РФ до Саудівської Аравії вилетіли високопосадовці США. Зокрема 17 лютого туди прибув Держсекретар США Марко Рубіо. При цьому Reuters анонсувало перемовини як такі, що націлені на припинення російсько-української війни. Згодом інформацію про намічені переговори підтвердила речниця Держдепу Теммі Брюс, повідомив “Голос Америки”. Вона заявила, що з американської сторони візьмуть участь держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волтц та представник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Російські пропагандисти з ТАРС, посилаючись на слова прессекретаря диктатора Путіна – Дмитра Пєскова, підтвердили участь російської делегації у перемовинах, які “будуть присвячені, зокрема, підготовці зустрічі з українського врегулювання”. Від РФ на зустрічі будуть міністр закордонних справ Сергій Лавров та радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2025 в 14:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Володимир Зеленський, який 17 лютого перебуває з офіційним візитом в ОАЕ, заявив, що Україна не братиме участі в перемовинах США та РФ по сусідству й нічого про них не знала".