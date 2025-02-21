Live
  • Пт 21.02.2025
  • Харьков  -5°С
  • USD 41.73
  • EUR 43.55

Из-за обстрелов два района в Харькове останутся без света в воскресенье

Общество 11:05   21.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за обстрелов два района в Харькове останутся без света в воскресенье Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Без света останутся Холодногорский и Шевченковский район, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Планируется, что его не будет в воскресенье, 23 февраля, с 11:00 до 16:30.

«В связи с выполнением ремонтных работ в сетях АО «Харьковоблэнерго» с целью устранения последствий ракетно-дроновых атак российской федерации в воскресенье будут обесточены часть потребителей», – объяснили энергетики.

Отключения будут в домах по следующим адресам:

переулок Альбовский, д.1-10;

ул. Бориса Шрамка, д.8-61;

переулок Винницкий, д.3-18;

переулок Копыловский, д.1-15;

переулок Хрустальный, д.9-17;

ул. Нежинская, д.23-40;

ул. Сериковская, д.1-102;

переулок Фастовский, д.1-12;

ул. Большая Панасовская, д. 108;

«ЖК Панорама» ул. Большая Панасовская;

ул. Клочковская, 101В, 148А, 191-201;

ул. Европейская, 4, 4А, 6А;

ул. Культуры, 23;

ул. Сухумская, 24;

ул. Шекспира, 11-15;

ул. Лопанская, 31, 35;

ул. С. Кузнеца, 64-66;

ул. Космическая, 11.

Читайте также: Выступили ли в Харькове против Трампа, ответила глава облсовета

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Из-за обстрелов два района в Харькове останутся без света в воскресенье
Из-за обстрелов два района в Харькове останутся без света в воскресенье
21.02.2025, 11:05
Харьковские хлебозаводы призвали изменить рецептуры, чтобы люди жили дольше
Харьковские хлебозаводы призвали изменить рецептуры, чтобы люди жили дольше
20.02.2025, 18:30
Об опасности в ближайшие три дня предупредили жителей Харькова и области
Об опасности в ближайшие три дня предупредили жителей Харькова и области
21.02.2025, 13:42
Ночью россияне обстреляли Караван – подробности сообщил Синегубов
Ночью россияне обстреляли Караван – подробности сообщил Синегубов
21.02.2025, 08:36
Новости Харькова — главное за 21 февраля: удары, пожар, спортсмены с медалями
Новости Харькова — главное за 21 февраля: удары, пожар, спортсмены с медалями
21.02.2025, 15:23
Приказали разрушить Оскольскую дамбу на Харьковщине — подозрения генералам РФ
Приказали разрушить Оскольскую дамбу на Харьковщине — подозрения генералам РФ
21.02.2025, 15:17

Новости по теме:

10:28
Об аварийных отключениях света на Харьковщине сообщили в облэнерго – детали
08:02
Экстренные отключения света применили в Харьковской области — облэнерго
11:29
Свет в Харькове отключать не будут — Синегубов: почему сняли ограничения
18:33
Как будут отключать свет в Харькове и области 9 декабря — данные Облэнерго
20:37
Отключения света в Харькове и области 30 ноября: когда будут применять график

Вы читали новость: «Из-за обстрелов два района в Харькове останутся без света в воскресенье»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 11:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без света останутся Холодногорский и Шевченковский район, пишут в АО «Харьковоблэнерго».".