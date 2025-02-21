Из-за обстрелов два района в Харькове останутся без света в воскресенье

Без света останутся Холодногорский и Шевченковский район, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Планируется, что его не будет в воскресенье, 23 февраля, с 11:00 до 16:30.

«В связи с выполнением ремонтных работ в сетях АО «Харьковоблэнерго» с целью устранения последствий ракетно-дроновых атак российской федерации в воскресенье будут обесточены часть потребителей», – объяснили энергетики.

Отключения будут в домах по следующим адресам:

переулок Альбовский, д.1-10;

ул. Бориса Шрамка, д.8-61;

переулок Винницкий, д.3-18;

переулок Копыловский, д.1-15;

переулок Хрустальный, д.9-17;

ул. Нежинская, д.23-40;

ул. Сериковская, д.1-102;

переулок Фастовский, д.1-12;

ул. Большая Панасовская, д. 108;

«ЖК Панорама» ул. Большая Панасовская;

ул. Клочковская, 101В, 148А, 191-201;

ул. Европейская, 4, 4А, 6А;

ул. Культуры, 23;

ул. Сухумская, 24;

ул. Шекспира, 11-15;

ул. Лопанская, 31, 35;

ул. С. Кузнеца, 64-66;

ул. Космическая, 11.