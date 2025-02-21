Из-за обстрелов два района в Харькове останутся без света в воскресенье
Без света останутся Холодногорский и Шевченковский район, пишут в АО «Харьковоблэнерго».
Планируется, что его не будет в воскресенье, 23 февраля, с 11:00 до 16:30.
«В связи с выполнением ремонтных работ в сетях АО «Харьковоблэнерго» с целью устранения последствий ракетно-дроновых атак российской федерации в воскресенье будут обесточены часть потребителей», – объяснили энергетики.
Отключения будут в домах по следующим адресам:
переулок Альбовский, д.1-10;
ул. Бориса Шрамка, д.8-61;
переулок Винницкий, д.3-18;
переулок Копыловский, д.1-15;
переулок Хрустальный, д.9-17;
ул. Нежинская, д.23-40;
ул. Сериковская, д.1-102;
переулок Фастовский, д.1-12;
ул. Большая Панасовская, д. 108;
«ЖК Панорама» ул. Большая Панасовская;
ул. Клочковская, 101В, 148А, 191-201;
ул. Европейская, 4, 4А, 6А;
ул. Культуры, 23;
ул. Сухумская, 24;
ул. Шекспира, 11-15;
ул. Лопанская, 31, 35;
ул. С. Кузнеца, 64-66;
ул. Космическая, 11.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відключення, отключения, отключения света, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 11:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без света останутся Холодногорский и Шевченковский район, пишут в АО «Харьковоблэнерго».".