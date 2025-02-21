Сколько человек заболели гриппом и ОРВИ за неделю в Харькове

В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 12 по 18 февраля заболели 1956 человек.

Об этом сообщает Харьковский горсовет.

За эту неделю зафиксировали шесть лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, сообщили в Департаменте здравоохранения.

Одного человека госпитализировали.

Для сравнения, за предыдущую неделю – с 5 по 11 февраля – гриппом и ОРВИ заболели 1663 человека, среди них пять – ковидом.

В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что к апрелю вирус гриппа будет превалировать коронавирусную инфекцию. В то же время в министерстве сообщили, что такое количество заболевших присуще середине эпидсезона и не превышает эпидпорога, рассчитанного для Украины на 2024/2025 годы.