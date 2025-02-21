Сколько человек заболели гриппом и ОРВИ за неделю в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 12 по 18 февраля заболели 1956 человек.
Об этом сообщает Харьковский горсовет.
За эту неделю зафиксировали шесть лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, сообщили в Департаменте здравоохранения.
Одного человека госпитализировали.
Для сравнения, за предыдущую неделю – с 5 по 11 февраля – гриппом и ОРВИ заболели 1663 человека, среди них пять – ковидом.
В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что к апрелю вирус гриппа будет превалировать коронавирусную инфекцию. В то же время в министерстве сообщили, что такое количество заболевших присуще середине эпидсезона и не превышает эпидпорога, рассчитанного для Украины на 2024/2025 годы.
Читайте также: Из-за обстрелов два района в Харькове останутся без света в воскресенье
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: грипп, ковид 19, новости Харькова, Харьков, Харьковский горсовет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сколько человек заболели гриппом и ОРВИ за неделю в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 18:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 12 по 18 февраля заболели 1956 человек.".