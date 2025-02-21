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Сколько человек заболели гриппом и ОРВИ за неделю в Харькове

Общество 18:21   21.02.2025
Оксана Якушко
Сколько человек заболели гриппом и ОРВИ за неделю в Харькове Фото: Харьковский горсовет

В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 12 по 18 февраля заболели 1956 человек.

Об этом сообщает Харьковский горсовет.

За эту неделю зафиксировали шесть лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, сообщили в Департаменте здравоохранения.

Одного человека госпитализировали.

Для сравнения, за предыдущую неделю – с 5 по 11 февраля – гриппом и ОРВИ заболели 1663 человека, среди них пять – ковидом.

В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что к апрелю вирус гриппа будет превалировать коронавирусную инфекцию. В то же время в министерстве сообщили, что такое количество заболевших присуще середине эпидсезона и не превышает эпидпорога, рассчитанного для Украины на 2024/2025 годы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 18:21;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 12 по 18 февраля заболели 1956 человек.".