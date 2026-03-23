Ситуація у прикордонні Харківщини: де атакують росіяни, розповіли в ДПСУ

Записано 20:25   23.03.2026
Олена Нагорна
Останнім часом військові РФ на Харківщині атакують позиції прикордонників у районі Вовчанських Хуторів, проте всі ці штурми відбивають, розповів в етері нацмарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

“Варто пригадати січень, лютий, коли в межах Вовчанської громади, зокрема за напрямком населених пунктів Дігтярне, Піщане, Нестерне, Кругле, Рибалчине противник задіював більші навіть сили, щоб атакувати позиції, які утримують прикордонні підрозділи, зокрема з бригади “Гарт”, але понісши втрати, ворог досягти успіху щодо просування і розширення зони боїв на нашу територію не має”, – зазначив Демченко.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, аналітики команди DeepState та офіційні джерела Сил оборони 23 березня не дійшли єдиної думки щодо лінії фронту. DeepState вніс зміни на мапу, відзначивши просування окупантів на півдні Вовчанська та в Синьківці, що поруч із Куп’янськом. Проте слідом в Угрупованні об’єднаних сил заявили: повідомлення про просування військ РФ у цих локаціях недостовірні. За даними ЗСУ, у Вовчанську ворог продовжує спроби прорвати українську оборону. Однак захисники тримають позиції. Так само марні спроби ворога прорватися на Куп’янському напрямку. Напередодні про ситуацію на фронті інформував президент Володимир Зеленський – після наради з головкомом Олександром Сирським. Зеленський відзначив, що росіяни активізували спроби наступів, користуючись сприятливою погодою. Зокрема, на Харківщині такі спроби фіксують у прикордонні. За даними президента, єдиним відчутним результатом для загарбників стало підвищення їхніх втрат.

Читайте також: Рідкісний російський БпЛА “Скат” за $400 тисяч збили на Харківщині (відео)

Популярно
Масованого удару можуть сьогодні завдати військові РФ, попередив Зеленський
Масованого удару можуть сьогодні завдати військові РФ, попередив Зеленський
23.03.2026, 21:20
Неоднорідний ринок праці на Харківщині: на вакансію подекуди – 19 безробітних
Неоднорідний ринок праці на Харківщині: на вакансію подекуди – 19 безробітних
23.03.2026, 19:39
Ситуація у прикордонні Харківщини: де атакують росіяни, розповіли в ДПСУ
Ситуація у прикордонні Харківщини: де атакують росіяни, розповіли в ДПСУ
23.03.2026, 20:25
Потепління — незабаром: прогноз погоди в Харкові та області на 24 березня
Потепління — незабаром: прогноз погоди в Харкові та області на 24 березня
23.03.2026, 20:47
15-річний водій перекинув авто на Харківщині: друзі «порішали» на статтю
15-річний водій перекинув авто на Харківщині: друзі «порішали» на статтю
23.03.2026, 18:47
Рідкісний російський БпЛА “Скат” за $400 тисяч збили на Харківщині (відео)
Рідкісний російський БпЛА “Скат” за $400 тисяч збили на Харківщині (відео)
23.03.2026, 18:11

Новини за темою:

11.03.2026
Небезпечна зона до 40 км: ДПСУ посилює оборону у прикордонні Харківщини 📹
24.02.2026
“Усе буде чітко” – за втечу ухилянта з Харкова в Молдову просили $14 000
17.01.2026
Росіяни “шукають ключик” до кордону на Харківщині – Трегубов (відео)
26.12.2025
«Ворог несе великі втрати» – ДПСУ про ситуацію на кордоні Харківщини
31.10.2025
Харків’янин купив дитину за криптовалюту, щоб виїхати за кордон – ДПСУ


  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 20:25;

