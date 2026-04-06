“Є факти збиття” – Синєгубов про реактивні “шахеди”, що атакують Харків
З минулого тижня ворог почав атакувати Харків реактивними “шахедами”. Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначає, що є факти збиття цих БпЛА.
Назвати точну кількість збитих реактивних дронів він відмовився, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.
“Ми це очікували і дійсно на минулому тижні ворог атакував постійно Харків. І вчора такі факти були. Є факти збиття цих реактивних “шахедів”. Тобто боротися лише одним способом – це їх збивати. Ось і все”, – сказав Синєгубов.
Нагадаємо, минулого тижня по Харкову вперше вдарили реактивними «шахедами». Про це заявив мер Ігор Терехов. Такий вид безпілотників складніший для протидії ППО, адже швидкості українських зенітних дронів обмежені. Життя цивільних ускладнила не лише швидкість російських модифікацій «шахедів», але і нова тактика їхнього застосування. На неї звернули увагу аналітики Інституту вивчення війни. Детальніше в огляді фронту МГ “Об’єктив”.
Новини за темою:
Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 14:10;