Без води залишаться два райони Харкова в середу: причина й адреси

Холодну воду відключать у частинах Немишлянського та Слобідського районів з 8:00 до 22:00 27 серпня.

Про це повідомляє КП «Харківводоканал». Причина – підготовка водопровідних споруд до осінньо-зимового періоду.

Водопостачання буде припинене у частині Немишлянського району, обмеженої: пр. Льва Ландау, річкою Немишля, пр. Тракторобудівників, залізничним полотном, пр. Героїв Харкова, вул. Харківських дивізій, вул. Каденюка;

Слобідського району, обмеженої: пр. Льва Ландау, вул. Каденюка, пр. Григоренка, пр. Байрона, вул. Шкільній, вул. Сергія Барсукова, селищем Артема.

З повним переліком адрес можна ознайомитись за посиланням.

Підвезення води під час робіт здійснюватиметься автоцистернами за адресами:

Немишлянський р-н: вул. Олімпійська, 9-а, вул. Олімпійська, 31, вул. Каденюка,17.

Слобідський р-н: вул. Каденюка, 8, вул. Льва Ландау, 12-16 (між будинками), вул. Ньютона, 111-а.

