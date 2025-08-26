Live
  • Вт 26.08.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.47

Без води залишаться два райони Харкова в середу: причина й адреси

Суспільство 16:13   26.08.2025
Вікторія Яковенко
Без води залишаться два райони Харкова в середу: причина й адреси

Холодну воду відключать у частинах Немишлянського та Слобідського районів з 8:00 до 22:00 27 серпня.

Про це повідомляє КП «Харківводоканал». Причина – підготовка водопровідних споруд до осінньо-зимового періоду.

Водопостачання буде припинене у частині Немишлянського району, обмеженої: пр. Льва Ландау, річкою Немишля, пр. Тракторобудівників, залізничним полотном, пр. Героїв Харкова, вул. Харківських дивізій, вул. Каденюка;

Слобідського району, обмеженої: пр. Льва Ландау, вул. Каденюка, пр. Григоренка, пр. Байрона, вул. Шкільній, вул. Сергія Барсукова, селищем Артема.

З повним переліком адрес можна ознайомитись за посиланням.

Підвезення води під час робіт здійснюватиметься автоцистернами за адресами:

Немишлянський р-н: вул. Олімпійська, 9-а, вул. Олімпійська, 31, вул. Каденюка,17.

Слобідський р-н: вул. Каденюка, 8, вул. Льва Ландау, 12-16 (між будинками), вул. Ньютона, 111-а.

Читайте також: Скільки бюветів з безкоштовною водою ще планують встановити у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Без води залишаться два райони Харкова в середу: причина й адреси
Без води залишаться два райони Харкова в середу: причина й адреси
26.08.2025, 16:13
Якою буде погода у вересні в Харкові та області: прогноз синоптиків
Якою буде погода у вересні в Харкові та області: прогноз синоптиків
26.08.2025, 15:23
Попереду – дві нові станції: Терехов привітав метро Харкова з ювілеєм (фото)
Попереду – дві нові станції: Терехов привітав метро Харкова з ювілеєм (фото)
26.08.2025, 14:51
Співробітниця моргу на Харківщині обкрадала тіла воїнів – слідство (фото)
Співробітниця моргу на Харківщині обкрадала тіла воїнів – слідство (фото)
26.08.2025, 14:18
Терехов сьогодні йшов на роботу пішки – що він помітив у Харкові
Терехов сьогодні йшов на роботу пішки – що він помітив у Харкові
14.08.2025, 10:00
Над ув’язненими знущались в колонії в Харкові: підозрюють керівництво (аудіо)
Над ув’язненими знущались в колонії в Харкові: підозрюють керівництво (аудіо)
26.08.2025, 13:26

Новини за темою:

12:34
Скільки бюветів з безкоштовною водою ще планують встановити у Харкові
16:17
Як знайти бювети з водою: для харків’ян створили зручний сервіс
15:23
Два райони Харкова залишаться без води у середу: адреси
12:21
Посуха: на Харківщині заборонили полив городів з водопроводу без лічильників
18:50
“Неможливо змити туалет”: жителі Валок скаржаться на системну відсутність води

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Без води залишаться два райони Харкова в середу: причина й адреси»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2025 в 16:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Холодну воду відключать у частинах Немишлянського та Слобідського районів з 8:00 до 22:00 27 серпня.".