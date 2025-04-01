Сутки не будет холодной воды в частях двух районов Харькова
Холодной воды не будет в частях Шевченковского и Киевского районов с 4:00 2 апреля до 4:00 3 апреля.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», в это время на водопроводной магистрали Д-1200 мм на ул. Фронтовой (в овраге) и ул. Остаповича, 16а, будут заменять запорную арматуру. Водоснабжения не будет:
в части Шевченковского района, ограниченной:
— ул. Деревянко, 15-17а, 23-65, ул. Профессорской, ул. Белой Акации, ул. Желтой Розы, ул. Калиновой, ул. Кипарисовой, ул. Комитетской, в-д. Нижне Сокольницким, в-д. Средне Сокольницким, пр-д. Сокольницким, в-д. 1-м Сокольницким, в-д. 2-м Сокольницким, в-д. 3-м Сокольницким, ул. Красной Розы, ул. Шелковичной, в-д. Шелковичным 3-м, 4-м, 5-м.
в части Киевского района, ограниченной:
— Харьковским шоссе, территорией лесопарка, пос. Жуковского (в т.ч. частным сектором), ул. Копыленко, ул. Чуйковской, ул. Саперной, ул. Интернатской.
В период прекращения услуги воду жителям будут подвозить автоцистернами КП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, водоснабжение, КП «Харьковводоканал», новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 18:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Холодной воды не будет в частях Шевченковского и Киевского районов с 4:00 2 апреля до 4:00 3 апреля.".