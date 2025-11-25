Live

Сегодня воду в Харькове подают по графику – Терехов

Общество 14:17   25.11.2025
Виктория Яковенко
25 ноября из-за атаки РФ в Харькове воду подают по графику.

«Ночью враг примерно 10 «Шахедами» атаковал подстанцию ​​АО «Харьковоблэнерго», расположенную в Харьковской области. Она основная для обеспечения Харькова водой, поэтому после удара город временно перешел на собственные резервные схемы питания. Это система «энергетического острова», которую мы создавали раньше. Коммунальные службы непрерывно работают над восстановлением водоснабжения после повреждения энергообъекта», – отметил мэр Игорь Терехова, передает Харьковский горсовет.

По его словам, сейчас у около 60% абонентов в городе есть вода. В некоторых районах введены временные ограничения и пониженное давление из-за ремонтных работ.

Напомним, в связи с ночными технологическими переподключениями систем водоснабжения, которые стало необходимо провести после вражеских обстрелов энергообъектов области, в Харькове ночью временно прекратили водоснабжение. Утром в горсовете сообщили, что с 06:30 до 09:00 начнут подавать холодную воду в городе. Однако в некоторых районах оно может появиться нескоро.

Отметим, что с утра в некоторых районах Харькова наблюдается пониженное давление воды. Также некоторые жители сообщают, что водоснабжения вообще нет.

Читайте также: Ночная массированная атака на Харьковщину: где нет света, что с водой – ОВА

Автор: Виктория Яковенко
