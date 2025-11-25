Вибухи чули в Харкові: були пуски КАБ, що відомо
Близько 14:30 в Харкові чули серію вибухів.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБ на Харківщину.
Попередньо, є влучання на території Малоданилівської громади, повідомив її голова Олександр Гололобов.
Нагадаємо, минулого тижня Харків пережив 36 ударів. Ворог атакував місто безпілотниками, серед них 15 – лише за вечір 23 листопада, повідомив мер Ігор Терехов. Внаслідок обстрілів загинули четверо харків’ян. Ще 59 осіб постраждали, серед них – четверо дітей. «Прильоти» зафіксували в Слобідському, Основ’янському, Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах. Внаслідок атак зруйновані та пошкоджені житло, підприємства, магазини та цивільні авто. Вибиті вікна у двох школах. Окремою ціллю ворога була енергетична інфраструктура, підкреслив міський голова.
Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, КАБ, малоданиловская громада, новини Харкова;
