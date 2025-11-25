Live

Вибухи чули в Харкові: були пуски КАБ, що відомо

Події 14:30   25.11.2025
Вікторія Яковенко
Близько 14:30 в Харкові чули серію вибухів.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБ на Харківщину.

Попередньо, є влучання на території Малоданилівської громади, повідомив її голова Олександр Гололобов.

Нагадаємо, минулого тижня Харків пережив 36 ударів. Ворог атакував місто безпілотниками, серед них 15 – лише за вечір 23 листопада, повідомив мер Ігор Терехов. Внаслідок обстрілів загинули четверо харків’ян. Ще 59 осіб постраждали, серед них – четверо дітей. «Прильоти» зафіксували в Слобідському, Основ’янському, Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах. Внаслідок атак зруйновані та пошкоджені житло, підприємства, магазини та цивільні авто. Вибиті вікна у двох школах. Окремою ціллю ворога була енергетична інфраструктура, підкреслив міський голова.

Автор: Вікторія Яковенко
