Live

Взрывы слышали в Харькове: были пуски КАБ, что известно

Происшествия 14:30   25.11.2025
Виктория Яковенко
Взрывы слышали в Харькове: были пуски КАБ, что известно

Около 14:30 в Харькове слышали серию взрывов.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ на Харьковщину.

Предварительно, есть попадание на территории Малоданиловской громады, сообщил ее глава Александр Гололобов.

Напомним, на прошлой неделе Харьков пережил 36 ударов. Враг атаковал город беспилотниками, среди них 15 – только за вечер 23 ноября, сообщил мэр Игорь Терехов. В результате обстрелов погибли четверо харьковчан. Еще 59 человек пострадали, среди них четверо детей. «Прилеты» зафиксировали в Слободском, Основянском, Шевченковском, Холодногорском и Салтовском районах. В результате атак разрушены и повреждены жилье, предприятия, магазины и гражданские авто. Выбиты окна в двух школах. Отдельной целью врала была энергетическая инфраструктура, подчеркнул городской голова.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове прекратили холодное водоснабжение, воды может не быть до утра
В Харькове прекратили холодное водоснабжение, воды может не быть до утра
24.11.2025, 22:30
Прогноз на декабрь-2025: какой будет погода в Харькове и области
Прогноз на декабрь-2025: какой будет погода в Харькове и области
24.11.2025, 15:31
Новости Харькова – главное 25 ноября: вода по графику, были слышны взрывы
Новости Харькова – главное 25 ноября: вода по графику, были слышны взрывы
25.11.2025, 14:35
Завтра два района Харькова останутся без газа – адреса
Завтра два района Харькова останутся без газа – адреса
25.11.2025, 10:16
В некоторых районах Харькова воды может не быть до конца дня – мэрия
В некоторых районах Харькова воды может не быть до конца дня – мэрия
25.11.2025, 07:13
Взрывы слышали в Харькове: были пуски КАБ, что известно
Взрывы слышали в Харькове: были пуски КАБ, что известно
25.11.2025, 14:30

Новости по теме:

23.11.2025
Ребенок в Харькове ранен из-за взрыва — ГСЧС
14.11.2025
Днем сегодня, 14 ноября, в Харькове слышали взрыв: что известно
12.11.2025
РФ атаковала Холодногорский район, есть пострадавший (дополнено)
11.11.2025
В Харькове сегодня слышали взрыв – что известно
08.11.2025
Не менее 8 взрывов раздалось в Харькове 8 ноября: бьют ракетами (обновлено)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрывы слышали в Харькове: были пуски КАБ, что известно», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2025 в 14:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:30 в Харькове слышали серию взрывов.".