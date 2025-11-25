Взрывы слышали в Харькове: были пуски КАБ, что известно

Около 14:30 в Харькове слышали серию взрывов.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ на Харьковщину.

Предварительно, есть попадание на территории Малоданиловской громады, сообщил ее глава Александр Гололобов.

Напомним, на прошлой неделе Харьков пережил 36 ударов. Враг атаковал город беспилотниками, среди них 15 – только за вечер 23 ноября, сообщил мэр Игорь Терехов. В результате обстрелов погибли четверо харьковчан. Еще 59 человек пострадали, среди них четверо детей. «Прилеты» зафиксировали в Слободском, Основянском, Шевченковском, Холодногорском и Салтовском районах. В результате атак разрушены и повреждены жилье, предприятия, магазины и гражданские авто. Выбиты окна в двух школах. Отдельной целью врала была энергетическая инфраструктура, подчеркнул городской голова.