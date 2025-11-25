Вночі у Харкові знову можуть відключити воду: що відомо

Live

Суспільство 15:17   25.11.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові поетапно відновлюють роботу системи водопостачання. У Харківській міськраді повідомили, коли усім споживачам повернуть воду та попередили, що уночі знову можуть бути відключення.

«Під час нічної атаки в Харківській області була уражена підстанція АТ «Харківобленерго», від якої залежала робота насосних станцій та обладнання для подачі води до міста. Через це частина районів Харкова тимчасово залишилася без води. За інформацією КП «Харківські технологічні мережі», ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб відновити стабільне функціонування системи», – пояснили у мерії.

Наразі місто працює виключно на власних ресурсах і передусім спрямовує потужності «енергетичного острова» на підтримання теплопостачання. Через це подача води тимчасово можлива лише в обмеженому режимі – її отримують близько 60% абонентів, переважно мешканці нижніх поверхів.

За даними мерії, зараз вода подається частині споживачів Новобаварського, Холодногірського, Шевченківського, Київського та Основʼянського районів. В інших частинах міста подача відбувається поетапно.

«Ситуація складна, динамічна і змінюється в реальному часі», – підкреслили у міськраді.

Підприємство планує дати воду всім споживачам, які її ще не мають, орієнтовно в проміжку між 19:30 і 21:00. Водночас уночі можливі повторні відключення, оскільки профільні служби вимушені продовжувати роботи, необхідні для повної стабілізації ситуації.

«Подальші графіки подачі води залежатимуть від темпів відновлення енергоживлення», – додали у мерії.

Комунальники просять жителів за можливості робити запаси води та з розумінням ставитися до тимчасових обмежень.

У районах, де зберігаються перебої з водопостачанням, організований підвіз води до «пунктів незламності». Також у міськраді нагадали, що по всьому місту працюють бювети з безоплатною питною водою.

Нагадаємо, у зв’язку з нічними технологічними перепідключеннями систем водопостачання, які стало необхідно провести після ворожого обстрілу енергооб’єктів області, у Харкові вночі тимчасово припинили водопостачання. Вранці у міськраді інформували, що з 06:30 до 09:00 почнуть подавати холодну воду в місті. Однак у деяких районах вона може з’явитись нескоро.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов інформував, що 25 листопада у Харкові воду подають за графіком.

Читайте також: Нічна масована атака на Харківщину: де немає світла, що з водою – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
25.11.2025, 15:17
