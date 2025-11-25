Ночью в Харькове снова могут отключить воду: что известно

В Харькове поэтапно возобновляют работу системы водоснабжения. В Харьковском горсовете сообщили, когда всем потребителям вернут воду и предупредили, что ночью снова могут быть отключения.

«Во время ночной атаки в Харьковской области пострадала подстанция АО «Харьковоблэнерго», от которой зависела работа насосных станций и оборудования для подачи воды в город. Поэтому часть районов Харькова временно осталась без воды. По информации КП «Харьковские технологические сети», ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы возобновить стабильное функционирование системы», – объяснили в мэрии.

Сейчас город работает исключительно на собственных ресурсах и, прежде всего, направляет мощности «энергетического острова» на поддержание теплоснабжения. Поэтому подача воды временно возможна только в ограниченном режиме — ее получают около 60% абонентов, преимущественно жильцы нижних этажей.

По данным мэрии, вода подается части потребителей Новобаварского, Холодногорского, Шевченковского, Киевского и Основянского районов. В других частях города подача происходит поэтапно.

«Ситуация сложная, динамичная и меняется в реальном времени», — подчеркнули в горсовете.

Предприятие планирует дать воду всем потребителям ориентировочно в промежутке между 19:30 и 21:00. В то же время, ночью возможны повторные отключения, поскольку профильные службы вынуждены продолжать работы, необходимые для полной стабилизации ситуации.

«Дальнейшие графики подачи воды будут зависеть от темпов возобновления энергопитания», – добавили в мэрии.

Коммунальщики просят жителей по возможности сделать запасы воды и с пониманием относиться к временным ограничениям.

В районах, где сохраняются перебои с водоснабжением, организовали подвоз воды в «пункти незламності». Также в горсовете напомнили, что по всему городу работают бюветы с бесплатной питьевой водой.

Напомним, в связи с ночными технологическими переподключениями систем водоснабжения, которые стало необходимо провести после вражеских обстрелов энергообъектов области, в Харькове ночью временно прекратили водоснабжение. Утром в горсовете сообщили, что с 06:30 до 09:00 начнут подавать холодную воду в городе. Однако в некоторых районах оно может появиться нескоро.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что 25 ноября в Харькове воду подают по графику.