Майже сотню БпЛА запустили по Харківській області окупанти за добу
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу під ворожими ударами опинилися чотири населені пункти Харківщини.
“Медики надали допомогу 15-річній дівчині, яка постраждала внаслідок обстрілу в м. Харків 23 листопада”, – уточнив начальник ХОВА.
За його інформацією, протягом доби росіяни били по регіону переважно безпілотниками. Усього вдарили 82 БпЛА:
- 16 БпЛА типу “Герань-2”;
- 66 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Харківському районі у селищі Нова Водолага пошкоджена залізнична інфраструктура. А в Чугуївському районі ворог вдарив по критичній інфраструктурі (селище Кочеток), а також авто (селище Донець).
Читайте також: Де наступав ворог на Харківщині, повідомили в Генштабі
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Майже сотню БпЛА запустили по Харківській області окупанти за добу», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2025 в 08:40;