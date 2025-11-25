Live

Майже сотню БпЛА запустили по Харківській області окупанти за добу

Події 08:40   25.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже сотню БпЛА запустили по Харківській області окупанти за добу

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу під ворожими ударами опинилися чотири населені пункти Харківщини.

“Медики надали допомогу 15-річній дівчині, яка постраждала внаслідок обстрілу в м. Харків 23 листопада”, – уточнив начальник ХОВА.

За його інформацією, протягом доби росіяни били по регіону переважно безпілотниками. Усього вдарили 82 БпЛА:

  • 16 БпЛА типу “Герань-2”;
  • 66 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харківському районі у селищі Нова Водолага пошкоджена залізнична інфраструктура. А в Чугуївському районі ворог вдарив по критичній інфраструктурі (селище Кочеток), а також авто (селище Донець).

Читайте також: Де наступав ворог на Харківщині, повідомили в Генштабі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
