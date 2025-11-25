Майже сотню БпЛА запустили по Харківській області окупанти за добу

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу під ворожими ударами опинилися чотири населені пункти Харківщини.

“Медики надали допомогу 15-річній дівчині, яка постраждала внаслідок обстрілу в м. Харків 23 листопада”, – уточнив начальник ХОВА.

За його інформацією, протягом доби росіяни били по регіону переважно безпілотниками. Усього вдарили 82 БпЛА:

16 БпЛА типу “Герань-2”;

66 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харківському районі у селищі Нова Водолага пошкоджена залізнична інфраструктура. А в Чугуївському районі ворог вдарив по критичній інфраструктурі (селище Кочеток), а також авто (селище Донець).