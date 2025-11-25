Live

Почти сотню БпЛА запустили по Харьковской области оккупанты за сутки

Происшествия 08:40   25.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Почти сотню БпЛА запустили по Харьковской области оккупанты за сутки Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки под вражескими ударами оказались четыре населенных пункта Харьковщины.

«Медики оказали помощь 15-летней девушке, пострадавшей в результате обстрела в Харькове 23 ноября», – уточнил Синегубов.

По его информации, в течение суток россияне били по региону преимущественно беспилотниками. Всего ударили 82 БпЛА:

  • 16 БпЛА типа «Герань-2»;
  • 66 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харьковском районе в поселке в Новая Водолага повреждена железнодорожная инфрастуктура. А в Чугуевском районе ворог ударил по критической инфраструктуре (поселок Кочеток), а также по авто (поселок Донец).

Читайте также: Где наступал враг на Харьковщине, сообщили в Генштабе

Автор: Николь Костенко-Лагутина
