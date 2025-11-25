Где наступал враг на Харьковщине, сообщили в Генштабе

Утром 25 ноября в Генштабе ВСУ проинформировали о девяти боях в Харьковской области.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал пять раз в районе Волчанска и Синельниково.

На Купянском – россияне наступали четыре раза около Песчаного и Петропавловки.

«Всего за прошедшие сутки произошло 183 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 68 авиационных ударов, сбросив при этом 140 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4334 обстрела, из них 73 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6137 дроны-камикадзе», – уточнили в ГШ.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие: