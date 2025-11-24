Двумя сотнями БпЛА, ракетами и КАБами атаковали Харьковщину за неделю — детали
Более двухсот различных беспилотников, четыре ракеты и пять КАБов применили российские военные по Харьковской области в течение недели с 17 по 23 ноября.
Среди беспилотников 86 были типа «Герань-2» и один — типа «Молния». Тип еще 106 БпЛА устанавливают. Кроме этого, россияне использовали 17 FPV-дронов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Под ударами были 36 населенных пунктов региона, среди которых Харьков. Пострадали 74 человека, в том числе пятеро детей: девочки 9, 11 и 13 лет и мальчики 12 и 16 лет. Пятеро человек погибли, в том числе 17-летняя девушка.
Больше всего пострадала гражданская инфраструктура Харькова, где были повреждены 17 многоквартирных домов, семь частных домов, электросети, гражданское предприятие, 35 автомобилей, два учебных заведения, гаражный кооператив, подстанция «экстренки», супермаркет, два троллейбуса, нежилое здание, административное сооружение.
В Берестинском районе повреждены многоквартирный и два частных дома, четыре административных сооружения, электросети, железнодорожная инфраструктура, магазин, автобус.
В Купянском районе повреждены 12 частных домов, два хозяйственных сооружения, административное здание и шесть автомобилей.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на прошлой неделе город пережил 36 ударов. Военные РФ атаковали беспилотниками, только за вечер воскресенья было 15 «прилетов». Погибли четверо харьковчан. Еще 59 человек пострадали, среди них четверо детей.
