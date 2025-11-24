На Купянском направлении сегодня — без атак: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районе Синельниково и в направлении Колодезного. Один бой продолжается.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

В общем по всей линии фронта с начала суток зафиксировали 64 боя.

Напомним, военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец констатирует: враг почти одновременно активизировался по направлениям на Волчанск и Великий Бурлук. Машовец подробно проанализировал действия россиян и отметил, что на Харьковском направлении командование противника пытается «создать для себя очень удобные предпосылки, чтобы еще больше «откусить» достаточно весомый «кусок» Харьковской области на ее северо-востоке».

