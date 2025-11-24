На Куп’янському напрямку сьогодні – без атак: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник тричі атакував у районі Синельникового та в напрямку Колодязного. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Загалом по всій лінії фронту з початку доби зафіксували 64 бої.

Нагадаємо, військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець констатує: ворог майже одночасно активізувався у напрямках на Вовчанськ та Великий Бурлук. Машовець детально проаналізував дії росіян та зазначив, що на Харківському напрямку командування противника намагається «створити для себе дуже зручні передумови, щоб ще більше «відкусити» досить вагомий «шматок» Харківської області на її північному сході».

