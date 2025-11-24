Двома сотнями БпЛА, ракетами і КАБами атакували Харківщину за тиждень – деталі

Понад двісті різних безпілотників, чотири ракети та п’ять КАБів застосували російські військові по Харківській області протягом тижня з 17 по 23 листопада.

Серед безпілотників 86 були типу «Герань-2» та один – типу «Молния». Тип ще 106 БпЛА встановлюють. Крім цього, росіяни застосували 17 FPV-дронів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Під ударами були 36 населених пунктів регіону, серед яких Харків. Постраждали 74 людини, серед них п’ятеро дітей: дівчата 9,11 і 13 років та хлопці 12 і 16 років. На жаль, п’ять людей загинули, зокрема 17-річна дівчина.

Найбільше постраждала цивільна інфраструктура Харкова, де були пошкоджені 17 багатоквартирних будинків, сім приватних домів, електромережі, цивільне підприємство, 35 автомобілів, два навчальні заклади, гаражний кооператив, підстанція “екстренки”, супермаркет, два тролейбуси, нежитлова будівля, адміністративна споруда.

У Берестинському районі пошкоджені багатоквартирний і два приватні будинки, чотири адміністративні споруди, електромережі, залізнична інфраструктура, магазин, автобус.

У Куп’янському районі пошкоджені 12 приватних будинків, дві господарчі споруди, адмінбудівля та шість автівок.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що минулого тижня місто пережило 36 ударів. Військові РФ атакували безпілотниками, лише за вечір неділі було 15 “прильотів”. Загинули четверо харків’ян. Ще 59 людей постраждали, серед них четверо дітей.