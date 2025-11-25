Де наступав ворог на Харківщині, повідомили в Генштабі
Вранці 25 листопада в Генштабі ЗСУ поінформували про дев’ять боїв у Харківській області.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував п’ять разів у районі Вовчанська та Синельникового.
На Куп’янському – росіяни наступали чотири рази біля Піщаного та Петропавлівки.
“Загалом протягом минулої доби відбулося 183 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 68 авіаційних ударів, скинувши при цьому 140 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4334 обстріли, з них 73 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6137 дрони-камікадзе“, – уточнили у ГШ.
Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі:
