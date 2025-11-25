Live

Де наступав ворог на Харківщині, повідомили в Генштабі

Україна 08:18   25.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де наступав ворог на Харківщині, повідомили в Генштабі

Вранці 25 листопада в Генштабі ЗСУ поінформували про дев’ять боїв у Харківській області. 

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував п’ять разів у районі Вовчанська та Синельникового.

На Куп’янському – росіяни наступали чотири рази біля Піщаного та Петропавлівки.

Загалом протягом минулої доби відбулося 183 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 68 авіаційних ударів, скинувши при цьому 140 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4334 обстріли, з них 73 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6137 дрони-камікадзе“, – уточнили у ГШ.

Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі:

Читайте також: Двома сотнями БпЛА, ракетами і КАБами атакували Харківщину за тиждень – деталі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Де наступав ворог на Харківщині, повідомили в Генштабі
Де наступав ворог на Харківщині, повідомили в Генштабі
25.11.2025, 08:18
Сьогодні 25 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 листопада 2025: яке свято та день в історії
25.11.2025, 06:00
Прогноз на грудень-2025: якою буде погода в Харкові та області
Прогноз на грудень-2025: якою буде погода в Харкові та області
24.11.2025, 15:31
Новини Харкова – головне 25 листопада: ситуація з водою в місті
Новини Харкова – головне 25 листопада: ситуація з водою в місті
25.11.2025, 08:22
У деяких районах Харкова води може не бути до кінця дня – мерія
У деяких районах Харкова води може не бути до кінця дня – мерія
25.11.2025, 07:13
У Харкові припинили холодне водопостачання, води може не бути до ранку
У Харкові припинили холодне водопостачання, води може не бути до ранку
24.11.2025, 22:30

Новини за темою:

24.11.2025
Де наступав ворог на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб
21.11.2025
Чи утримують росіяни Куп’янськ? Росіяни скаржаться на фейки РосЗМІ
21.11.2025
Про 12 боїв на Харківщині повідомив Генштаб – де атакувала РФ
20.11.2025
Де наступав ворог на Харківщині, повідомив Генштаб: дані на 08:00
19.11.2025
Де атакували росіяни протягом доби на Харківщині, розповів Генштаб


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де наступав ворог на Харківщині, повідомили в Генштабі», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2025 в 08:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 25 листопада в Генштабі ЗСУ поінформували про дев’ять боїв у Харківській області. ".