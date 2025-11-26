Вибухи чули в Харкові вночі 26.11 – Терехов і Синєгубов про те, що сталося

У Харкові чули вибухи – близько 02:35 та 03:00 26 листопада. “Прильоти” були в передмісті. За інформацією Синєгубова, ворог застосував ракети.

Доповнено о 03:28. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що по передмістю Харкова завдали ракетних ударів.

Доповнено о 03:18.“Вибухи, які було чутно у місті, пролунали за межами Харкова – у найближчому передмісті”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

03:05. Тривогу в Харкові оголосили о 02:34. Жодної додаткової інформації Повітряні сили ЗСУ не повідомляли. За даними системи, загроза була через безпілотник.

За пів години після першого вибуху пролунало ще не менше двох. Моніторингові канали попередили про ціль на місто.

Офіційної інформації про “прильоти” та їх наслідки станом на 03:05 немає.