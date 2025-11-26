Вибухи чули в Харкові вночі 26.11 – Терехов і Синєгубов про те, що сталося
У Харкові чули вибухи – близько 02:35 та 03:00 26 листопада. “Прильоти” були в передмісті. За інформацією Синєгубова, ворог застосував ракети.
Доповнено о 03:28. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що по передмістю Харкова завдали ракетних ударів.
Доповнено о 03:18.“Вибухи, які було чутно у місті, пролунали за межами Харкова – у найближчому передмісті”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.
03:05. Тривогу в Харкові оголосили о 02:34. Жодної додаткової інформації Повітряні сили ЗСУ не повідомляли. За даними системи, загроза була через безпілотник.
За пів години після першого вибуху пролунало ще не менше двох. Моніторингові канали попередили про ціль на місто.
Офіційної інформації про “прильоти” та їх наслідки станом на 03:05 немає.
Читайте також: Масований удар по Україні, Харків без води – підсумки 25 листопада
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, новини Харкова, прилеты;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вибухи чули в Харкові вночі 26.11 – Терехов і Синєгубов про те, що сталося», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2025 в 03:28;