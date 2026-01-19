Утренняя атака на Харьков: сколько зданий повреждено из-за обстрела (фото)

По меньшей мере, три здания пострадали в Слободском районе Харькова в результате утренней атаки.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Специалисты КП «Харьковжилстрой» устраняют последствия взрывов. Они оперативно закрывают контуры выбитых окон», — отметили в мэрии.

Напомним, около 10:00 в Харькове прозвучала серия взрывов. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вражеские ракетные удары зафиксированы в Слободском районе. Информации о пострадавших не было. Мэр Игорь Терехов отметил, что в результате обстрела есть значительные разрушения инфраструктуры. Также в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА.

Также взрыв слышали около 12:30. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании ударного дрона в Салтовском районе. Он отметил, что в результате «прилета» повреждены окна домов и автомобили. Информации о пострадавших не было.