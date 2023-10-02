«Золотое место»: суд признал незаконным решение о сносе дома в центре Харькова

Харьковский окружной админсуд встал на сторону жителей пятиэтажки по улице Свободы, 11/13, в которую 6 сентября 2022 года попала российская ракета С-300, и признал решение о демонтаже дома незаконным.

Суд удовлетворил иск собственницы квартиры в доме Натальи Катаргиной к Региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС ХОВА и к департаменту ЖКХ Харьковского горсовета, пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на решение суда от 25 сентября.

Активисты напоминают, что в результате ракетного удара были разрушены кровля, участки стен и перекрытий с пятого по второй этажи, повреждены окна, балконы и внутренние перегородки здания.

28 марта 2023 года Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение, что дом подлежит демонтажу. Основанием стало письмо директора департамента ЖКХ Харьковского горсовета Виталия Мирошника и приложенный к нему отчет о результатах проведения технического обследования состояния дома, которое делало ООО «Фаворит Эксперт».

«Департамент ЖКХ Харьковского горсовета не предоставил суду отзыв на исковое заявление. Суд квалифицировал это как признание департаментом иска. Представитель ХОВА предоставил в суд отзыв, в котором просил отказать в удовлетворении иска, ссылаясь на то, что Региональная комиссия не является контролирующим органом, а действует как совещательный орган и наделена, в частности, полномочиями по координации деятельности органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий в сфере гражданской защиты, обеспечения защиты населения», — пишет ХАЦ.

Члены ОО отмечают, что согласно отчету ООО «Фаворит Эксперт» (эта фирма отнесла разрушения к четвертой категории, согласно которой пятиэтажка подлежит демонтажу — ред.), исполнитель проводил внеплановое предварительное (визуальное) обследование.

«В соответствии с Порядком выполнения неотложных работ по ликвидации последствий вооруженной агрессии российской федерации, заключение о проведении предварительного обследования не может содержать выводы о демонтаже (ликвидации) объекта. В случае выявления дефектов и повреждений, которые могут снижать прочность, устойчивость и жесткость строительных конструкций и эксплуатационные показатели элементов инженерных сетей и систем объекта, проводится основное (детальное) обследование. Однако в отчете ООО «Фаворит Эксперт» не усматривается, что основное (детальное) обследование было проведено», — отмечают антикоррупционеры.

То есть, департамент ЖКХ Харьковского горсовета подал на рассмотрение комиссии только отчет о проведении предварительного обследования дома. Кроме того, этот отчет не был внесен в Реестр строительной деятельности Единой государственной электронной системы в сфере строительства. В то же время истец предоставил отчет по обследованию технического состояния дома, и он был внесен в этот Реестр.

«Согласно выводам независимого эксперта, были зафиксированы имеющиеся повреждения несущих и ограждающих конструкций (категорий соответствия конструкций А и Б), степень и характер которых свидетельствует о необходимости выполнения работ по частичному демонтажу частей объекта или его отдельных конструкций, усилении объекта или его отдельных несущих и ограждающих конструкций. Ориентировочная степень повреждений объекта в целом 41-80%. Рекомендовано выполнение работ по восстановлению путем капитального ремонта, реконструкции», — добавляют в ОО.

Напомним, после огласки истории в СМИ и недоверия жителей к экспертизе ООО «Фаворит Эксперт» горсовет заказал повторное техобследование у ООО «Алдена». Эта фирма подтвердила, что пятиэтажка подлежит восстановлению, так как категория повреждений — вторая. Также в отчете говорилось, что восстановить дом нужно в течение этого года, иначе разрушения усилятся. Жильцы высказывали предположение, что их пятиэтажка, а также еще два разбитых дома на улице Мироносицкой хотят снести, чтобы получить большой участок в центре города под застройку.

По случаю годовщины ракетного удара жильцы дома по улице Свободы, 11/13 собирались, чтобы скоординировать дальнейшие действия. За год исчезла крыша дома, был пожар, несанкционированно включался газ, в квартиры проникали неизвестные люди.