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Подросток погиб в ДТП на Харьковщине, еще один несовершеннолетний пострадал 📷

Общество 15:31   27.06.2025
Виктория Яковенко
Подросток погиб в ДТП на Харьковщине, еще один несовершеннолетний пострадал 📷 Фото: ГУНП в Харьковской области

Смертельная авария произошла 26 июня около 17:20 в поле в селе Боровая Чугуевского района.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что за рулем ехал 17-летний парень, он погиб в результате ДТП. Его 14-летнего пассажира с многочисленными травмами госпитализировали.

Следователи начали предварительное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Правоохранители призывают родителей быть ответственными.

«Категорически запрещено допускать к управлению транспортными средствами несовершеннолетних лиц, не имеющих права вождения. Бессознательное отношение к безопасности, халатность взрослых и игнорирование законодательства часто приводят к непоправимым трагедиям», — отметили в полиции.

авария на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 15:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельная авария произошла 26 июня около 17:20 в поле в селе Боровая Чугуевского района.".