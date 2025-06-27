Подросток погиб в ДТП на Харьковщине, еще один несовершеннолетний пострадал 📷
Смертельная авария произошла 26 июня около 17:20 в поле в селе Боровая Чугуевского района.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что за рулем ехал 17-летний парень, он погиб в результате ДТП. Его 14-летнего пассажира с многочисленными травмами госпитализировали.
Следователи начали предварительное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Правоохранители призывают родителей быть ответственными.
«Категорически запрещено допускать к управлению транспортными средствами несовершеннолетних лиц, не имеющих права вождения. Бессознательное отношение к безопасности, халатность взрослых и игнорирование законодательства часто приводят к непоправимым трагедиям», — отметили в полиции.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, ДТП, погиб, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 15:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельная авария произошла 26 июня около 17:20 в поле в селе Боровая Чугуевского района.".