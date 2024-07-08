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ДТП у Харкові: два підлітки на велосипеді потрапили під колеса авто

Події 12:40   08.07.2024
Вікторія Яковенко
ДТП у Харкові: два підлітки на велосипеді потрапили під колеса авто Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові внаслідок ДТП постраждали неповнолітні.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, аварія сталася 7 липня близько 20:15 по вулиці Свистунівській. Водій автомобіля «ВАЗ 2103» збив неповнолітнього велосипедиста, який віз пасажира. Хлопці 16 та 11 років отримали забої та садна, їх шпиталізували.

Інформацію про ДТП зареєстрували у Єдиному обліку. Всі обставини аварії правоохоронці наразі встановлюють.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 12:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові внаслідок ДТП постраждали неповнолітні.".