ДТП у Харкові: два підлітки на велосипеді потрапили під колеса авто
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харкові внаслідок ДТП постраждали неповнолітні.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, аварія сталася 7 липня близько 20:15 по вулиці Свистунівській. Водій автомобіля «ВАЗ 2103» збив неповнолітнього велосипедиста, який віз пасажира. Хлопці 16 та 11 років отримали забої та садна, їх шпиталізували.
Інформацію про ДТП зареєстрували у Єдиному обліку. Всі обставини аварії правоохоронці наразі встановлюють.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 12:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові внаслідок ДТП постраждали неповнолітні.".