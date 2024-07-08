ДТП у Харкові: два підлітки на велосипеді потрапили під колеса авто

У Харкові внаслідок ДТП постраждали неповнолітні.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, аварія сталася 7 липня близько 20:15 по вулиці Свистунівській. Водій автомобіля «ВАЗ 2103» збив неповнолітнього велосипедиста, який віз пасажира. Хлопці 16 та 11 років отримали забої та садна, їх шпиталізували.

Інформацію про ДТП зареєстрували у Єдиному обліку. Всі обставини аварії правоохоронці наразі встановлюють.