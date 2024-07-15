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На Харківщині знеструмлювалась залізниця: в Міненерго повідомили причину

Суспільство 11:51   15.07.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині знеструмлювалась залізниця: в Міненерго повідомили причину Фото: АТ “Харківобленерго”

Минулої доби в Харківській області відключалась повітряна лінія.

Через це знеструмлювались підстанції та приєднані до них побутові споживачі, а також залізниця. Як зазначили в Міністерстві енергетики України, порушень руху потягів не було.

Наразі електропостачання відновили.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 11:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби в Харківській області відключалась повітряна лінія.".