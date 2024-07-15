На Харківщині знеструмлювалась залізниця: в Міненерго повідомили причину

Минулої доби в Харківській області відключалась повітряна лінія.

Через це знеструмлювались підстанції та приєднані до них побутові споживачі, а також залізниця. Як зазначили в Міністерстві енергетики України, порушень руху потягів не було.

Наразі електропостачання відновили.