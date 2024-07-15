На Харківщині знеструмлювалась залізниця: в Міненерго повідомили причину
Фото: АТ “Харківобленерго”
Минулої доби в Харківській області відключалась повітряна лінія.
Через це знеструмлювались підстанції та приєднані до них побутові споживачі, а також залізниця. Як зазначили в Міністерстві енергетики України, порушень руху потягів не було.
Наразі електропостачання відновили.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 11:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби в Харківській області відключалась повітряна лінія.".