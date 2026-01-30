На Харьковщине – аварийные отключения света: действуют и почасовые графики
Аварийные отключения света ввели в Харькове и области для стабилизации ситуации в энергосети, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
Одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений, уточнили энергетики.
«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложная. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим!», — говорится в сообщении.
Напомним, ситуация со светом в Харьковской области будет улучшаться. Такой осторожный прогноз дал 29 января пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко. По его словам, последними мощными обстрелами враг существенно повредил энергетическое оборудование в регионе. Именно поэтому до 28 января включительно в нескольких районах были очень длительные отключения электричества. Энергетики работали над восстановлением и уже подключили потребителей, у которых долго не было света. Графики ограничений продолжают действовать. Однако сейчас энергетики работают над тем, чтобы продолжительность отключений не превышала шести часов.
