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«Пытаемся избегать аварийных отключений» — ОВА о ситуации со светом в Харькове

Общество 16:04   26.06.2024
Виктория Яковенко
«Пытаемся избегать аварийных отключений» — ОВА о ситуации со светом в Харькове Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В среднем в Харькове и области свет выключают по 4-5 часов в сутки, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«У нас здесь ситуация стабильная, стараемся избегать аварийных отключений. У нас оно последнее было в воскресенье, когда был «прилет» КАБ. Достаточно серьезно повреждены линии электропередач магистральные. У нас там произошло аварийное отключение Харькова и части территории области. Однако это все оперативно восстановили и через несколько часов восстановили свет», — сказал Синегубов.

Он добавил, что сейчас продолжается восстановление объектов энергетики, пострадавших в результате обстрелов Харьковщины.

Напомним, 23 июня около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро. Харьковская областная прокуратура сообщила, что враг ударил четырьмя авиабомбами по трем районам Харькова. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по частному сектору в Холодногорском районе. В Шевченковском районе «прилетело» по частной школе и детсаду, здание частично разрушено. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в Киевском районе было два попадания в здание неэксплуатируемого цеха предприятия. Около 18:00 электроснабжение в Харькове восстановили, транспорт заработал.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 16:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среднем в Харькове и области свет выключают по 4-5 часов в сутки, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".