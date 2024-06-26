“Намагаємось уникати аварійних відключень”: ситуація зі світлом у Харкові

В середньому, у Харкові та області світло вимикають по 4-5 годин на добу, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У нас тут ситуація стабільна, намагаємося уникати аварійних відключень. У нас воно останнє було у неділю, саме коли був «приліт» КАБ. Досить серйозно були пошкоджені лінії електропередач магістральні. У нас там сталося аварійне відключення Харкова і частини території області. Однак, це все оперативно відновили і через кілька годин відновили світло», – сказав Синєгубов.

Він додав, що наразі продовжується відновлення об’єктів енергосистеми, які постраждали внаслідок обстрілів Харківщини.

Нагадаємо, 23 червня близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро. Харківська обласна прокуратура повідомила, що ворог вдарив чотирма авіабомбами по трьох районах Харкова. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по приватному сектору в Холодногірському районі. У Шевченківському районі “приліт” був по приватній школі та дитсадку, будівля частково зруйнована. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, в Київському районі було два влучання до будівлі цеху підприємства, що не експлуатувався. Близько 18:00 електропостачання у Харкові відновили, транспорт запрацював.