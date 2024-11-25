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На Харьковщине завершили аварийные работы на мосту, построенном в 1979 году

Общество 15:08   25.11.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине завершили аварийные работы на мосту, построенном в 1979 году Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Аварийные работы завершили на мосту вблизи Златополя.

«Летом были обследованы и вовремя выявлены критические процессы разрушения основных элементов сооружения через железнодорожный путь вблизи города Златополь. Для подтверждения статуса аварийного путепровода были привлечены специалисты ГП «НИРИ». По результатам обследования сооружение, построенное в 1979 году, было отнесено к аварийным, а затем дальнейшая эксплуатация путепровода с высокой вероятностью могла привести к полному разрушению», — объяснили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

По данным дорожников, разрушение этого путепровода привело бы к остановке логистики юга области в целом.

«Понимая важность восстановления логистического сообщения, в том числе для подразделений ВСУ, к проведению аварийных работ была срочно привлечена генеральная подрядная организация ООО «РОСТДОРСТРОЙ», которая за счет собственных оборотных средств выполнила работы в течение двух месяцев», — добавили в Службе.

Специалисты усилили опорные части сооружения, построили новые переходные плиты, переустроили деформационные швы, снабдили поверхностный водоотвод и восстановили асфальтобетонное покрытие дороги.

«Однако, несмотря на проделанные аварийные работы на путепроводе, для обеспечения полноценной работы в современных условиях грузовых перевозок сооружение требует проведения капитального ремонта», — отметили дорожники.

мост Харьковщина
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
мост Харьковщина
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 15:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аварийные работы завершили на мосту вблизи Златополя.".