На Харьковщине завершили аварийные работы на мосту, построенном в 1979 году

Аварийные работы завершили на мосту вблизи Златополя.

«Летом были обследованы и вовремя выявлены критические процессы разрушения основных элементов сооружения через железнодорожный путь вблизи города Златополь. Для подтверждения статуса аварийного путепровода были привлечены специалисты ГП «НИРИ». По результатам обследования сооружение, построенное в 1979 году, было отнесено к аварийным, а затем дальнейшая эксплуатация путепровода с высокой вероятностью могла привести к полному разрушению», — объяснили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

По данным дорожников, разрушение этого путепровода привело бы к остановке логистики юга области в целом.

«Понимая важность восстановления логистического сообщения, в том числе для подразделений ВСУ, к проведению аварийных работ была срочно привлечена генеральная подрядная организация ООО «РОСТДОРСТРОЙ», которая за счет собственных оборотных средств выполнила работы в течение двух месяцев», — добавили в Службе.

Специалисты усилили опорные части сооружения, построили новые переходные плиты, переустроили деформационные швы, снабдили поверхностный водоотвод и восстановили асфальтобетонное покрытие дороги.

«Однако, несмотря на проделанные аварийные работы на путепроводе, для обеспечения полноценной работы в современных условиях грузовых перевозок сооружение требует проведения капитального ремонта», — отметили дорожники.