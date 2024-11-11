На Харьковщине отменили графики аварийных отключений: когда дадут свет
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В 13:11 в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в регионе отменили графики аварийных отключений, которые ввели утром 11 ноября.
Всех потребителей обещают запитать в ближайшее время.
Напомним, утром 11 ноября АО «Харьковоблэнерго» проинформировало о введении графиков аварийных отключений электричества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аварийные, відключення, графики, отключения, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 13:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 13:11 в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в регионе отменили графики аварийных отключений, которые ввели утром 11 ноября.".