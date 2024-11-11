На Харьковщине отменили графики аварийных отключений: когда дадут свет

В 13:11 в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в регионе отменили графики аварийных отключений, которые ввели утром 11 ноября.

Всех потребителей обещают запитать в ближайшее время.

Напомним, утром 11 ноября АО «Харьковоблэнерго» проинформировало о введении графиков аварийных отключений электричества.