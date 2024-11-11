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Аварийные отключения электричества начались на Харьковщине — облэнерго

Общество 07:09   11.11.2024
Оксана Горун
Аварийные отключения электричества начались на Харьковщине — облэнерго

Утром 11 ноября АО «Харьковоблэнерго» проинформировало о введении графиков аварийных отключений электричества.

«Уважаемые потребители! В Харьковской области введены графики аварийных отключений. Просим набраться выдержки и с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям электроснабжения», — проинформировали энергетики.

Отметим, в данный момент на территории всей Украины — ракетная опасность. Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете стратегических бомбардировщиков РФ — Ту-95МС, а также носителей ракет «Кинжал» МиГ-31К.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 07:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 11 ноября АО «Харьковоблэнерго» проинформировало о введении графиков аварийных отключений электричества".