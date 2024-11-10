От 60 до 100 грн стоят яйца в Харькове: когда цены перестанут расти (сюжет)

Яйца категории С1 — от 60 гривен, С0 — от 64. А за домашние просят до сотни. Продавцы говорят: особенно ощутимое подорожание произошло в течение последних двух недель. Как объясняют в ОС «Межрегиональный союз птицеводов и кормопроизводителей Украины», это традиционная сезонная тенденция, а такую цену сформировали сразу несколько составляющих себестоимости. Это уже максимум или до Нового года яйца еще подорожают — в нашем репортаже.

Галина Яковлевна, жительница Дергачевской громады

Хочу 90 гривен. Не продам — сами будем есть.

Галина Яковлевна живет на Дергачевщине, там держит три десятка кур. Объясняет: подорожание кормов — лишь одна из причин роста цен на яйца. В холода курятник нуждается как минимум в подсветке, а в идеале и в отоплении.

Галина Яковлевна, жительница Дергачевской громады

Горит свет все время в сарайчике, чтобы тепло им было. Они же замерзают и тогда перестают нестись. Очень плохо, нет яиц. Три десятка собирала недели три.

На рынках, в сетевых магазинчиках и супермаркетах десяток в среднем стоит 70 гривен. Минимальная же цена, которую мы нашли за высшую категорию, — 64 гривны, за первую — 60.

Тамара, продавщица в сетевом магазине

За две недели подорожали. У нас были 39,50 две недели назад. Вчера были 57,90. Яйца уже золотые. Покупатели как? Вздохнули и купили. Ну как без яиц!

Продавцы на рынке подтверждают: производитель поднимает цену едва ли не каждый день. Поэтому удерживать стоимость на одном уровне длительное время могут только те, кто закупает яйца большими партиями и имеет мощности для их хранения.

Валерий, работник торговой точки на рынке

Четыре дня назад были 59, позавчера — 62. Потом 65 держались два дня и вот 68 вчера вечером. Почем будет сегодня — не знаю. Как нам объяснила киевская фирма: «Мы входим в осень».

Эксперт Вадим Шиян объясняет: ничего удивительного этой осенью не происходит, такая тенденция наблюдается каждый год.

Вадим Шиян, председатель ОС «Межрегиональный союз птицеводов и кормопроизводителей Украины»

Это сезонное, но также оно обеспечено тем, что повысились цены на корма, кормовые добавки, курс доллара, электроэнергия, ГСМ, логистика, это все пошло в инфляцию.

В этом году еще и не уродили зерновые, а государственных программ поддержки именно производителей яиц нет. Поэтому, по мнению эксперта, нынешняя цена — оправдана.

Вадим Шиян, председатель ОС «Межрегиональный союз птицеводов и кормопроизводителей Украины»

Производители яиц считают себестоимость. Какую-то все же маржу закладывают. Для них она оправдана, чтобы отрасль могла работать. И так уже много птицефабрик закрылось. В Харьковской области осталось две яичные птицефабрики промышленные, до вторжения было где-то пять.

По прогнозу Шияна, цены на яйца могут вырасти еще на 10-15% до Нового года. После праздников начнется падение, а потом будет новая волна подорожания — перед Пасхой.