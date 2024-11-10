Від 60 до 100 грн коштують яйця в Харкові: коли ціни перестануть рости (сюжет)

Яйця категорії С1 – від 60 гривень, С0 – від 64. А за домашні правлять до сотні. Продавці говорять: особливо відчутне здорожчання відбулося протягом останніх двох тижнів. Як пояснюють у ГС “Міжрегіональний союз птахівників та кормовиробників України”, це традиційна сезонна тенденція, а таку ціну сформували одразу декілька складників собівартості. Чи це вже максимум або до Нового року яйця ще подорожчають – у нашому репортажі.



Галина Яківна, мешканка Дергачівської громади

Хочу 90 гривень. Не продам – самі будемо їсти.

Галина Яківна живе на Дергачівщині, там тримає три десятки курей. Пояснює: здорожчання кормів – лише одна з причин зростання цін на яйця. У холоди курник потребує щонайменше підсвітки, а в ідеалі й опалення.

Галина Яківна, мешканка Дергачівської громади

Горить світло весь час у сарайчику, щоб тепло їм було. Вони ж замерзають і тоді перестають нестися. Дуже погано, немає яєць. Три десятки збирала тижні три.

На ринках, в мережевих магазинчиках та супермаркетах десяток у середньому коштує 70 гривень. Мінімальна ж ціна, яку ми відшукали за вищу категорію, – 64 гривні, за першу – 60.

Тамара, продавчиня мережевого магазину

За два тижні подорожчали. У нас були 39,50 два тижні тому. Учора були 57,90. Яйця вже золоті. Покупці як? Зітхнули та купили. Ну як без яєць!

Продавці на ринку підтверджують: виробник підіймає ціну чи не щодня. Тож утримувати вартість на одному рівні тривалий час мають змогу лише ті, хто закуповує яйця великими партіями й має потужності для їхнього зберігання.

Валерій, працівник торгової точки на ринку

Чотири дні тому були 59, позапозавчора – 62. Потім 65 трималися два дні і ось 68 учора ввечері. Скільки буде сьогодні – не знаю. Як нам пояснила київська фірма: «Ми входимо в осінь».

Експерт Вадим Шиян пояснює: нічого дивного цієї осені не відбувається, така тенденція спостерігається щороку.

Вадим Шиян, голова ГС “Міжрегіональний союз птахівників та кормовиробників України”

Це сезонне, але також воно забезпечене тим, що підвищились ціни на корми, кормові домішки, курс долара, електроенергія, ГСМ, логістика, це все пішло в інфляцію.

Цьогоріч ще й не вродили зернові, а державних програм підтримки саме виробників яєць немає. Тож, на переконання експерта, нинішня ціна – виправдана.

Вадим Шиян, голова ГС “Міжрегіональний союз птахівників та кормовиробників України”

Виробники яєць рахують собівартість. Якусь все ж таки маржу закладають. Для них вона виправдана, щоб галузь могла працювати. І так вже багато птахофабрик закрилося. У Харківській області залишилося дві яєчні птахофабрики промислові, до вторгнення було десь п’ять.

За прогнозом Шияна, ціни на яйця можуть зрости ще на 10-15% до Нового року. Після свят почнеться падіння, а потім буде нова хвиля здорожчання – перед Великоднем.