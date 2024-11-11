Аварійні відключення електрики розпочалися на Харківщині – обленерго
Вранці 11 листопада АТ “Харківобленерго” поінформувало про запровадження графіків аварійних відключень електрики.
“Шановні споживачі! У Харківській області введені графіки аварійних відключень. Просимо набратися витримки та з розумінням поставитися до вимушених обмежень електропостачання“, – поінформували енергетики.
Зазначимо, зараз на території всієї України – ракетна небезпека. Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт стратегічних бомбардувальників РФ – Ту-95МС, а також носіїв ракет “Кинджал” МіГ-31К.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 07:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 11 листопада АТ “Харківобленерго” поінформувало про запровадження графіків аварійних відключень електрики".