Аварійні відключення електрики розпочалися на Харківщині – обленерго

Вранці 11 листопада АТ “Харківобленерго” поінформувало про запровадження графіків аварійних відключень електрики.

“Шановні споживачі! У Харківській області введені графіки аварійних відключень. Просимо набратися витримки та з розумінням поставитися до вимушених обмежень електропостачання“, – поінформували енергетики.

Зазначимо, зараз на території всієї України – ракетна небезпека. Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт стратегічних бомбардувальників РФ – Ту-95МС, а також носіїв ракет “Кинджал” МіГ-31К.