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Аварійні відключення електрики розпочалися на Харківщині – обленерго

Суспільство 07:09   11.11.2024
Оксана Горун
Аварійні відключення електрики розпочалися на Харківщині – обленерго

Вранці 11 листопада АТ “Харківобленерго” поінформувало про запровадження графіків аварійних відключень електрики.

Шановні споживачі! У Харківській області введені графіки аварійних відключень. Просимо набратися витримки та з розумінням поставитися до вимушених обмежень електропостачання“, – поінформували енергетики.

Зазначимо, зараз на території всієї України – ракетна небезпека. Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт стратегічних бомбардувальників РФ – Ту-95МС, а також носіїв ракет “Кинджал” МіГ-31К.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 07:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 11 листопада АТ “Харківобленерго” поінформувало про запровадження графіків аварійних відключень електрики".