Live
  • Пн 11.11.2024
  • Харків  +7°С
  • USD 41.3
  • EUR 44.49

На Харківщині скасували графіки аварійних відключень: коли дадуть світло

Суспільство 13:19   11.11.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині скасували графіки аварійних відключень: коли дадуть світло Фото: АТ “Харківобленерго”

О 13:11 в АТ «Харківобленерго» повідомили, що в регіоні скасовані графіки аварійних відключень, які запровадили вранці 11 листопада.

Усіх споживачів обіцяють заживити найближчим часом.

Нагадаємо, вранці 11 листопада АТ «Харківобленерго» поінформувало про запровадження графіків аварійних відключень електрики.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Стало відомо, хто замість Тимошка очолив ГУНП Харківщини (фото)
Стало відомо, хто замість Тимошка очолив ГУНП Харківщини (фото)
11.11.2024, 14:00
На Харківщині скасували графіки аварійних відключень: коли дадуть світло
На Харківщині скасували графіки аварійних відключень: коли дадуть світло
11.11.2024, 13:19
З Борової мають вивезти усіх жителів: ХОВА оголосила евакуацію (відео)
З Борової мають вивезти усіх жителів: ХОВА оголосила евакуацію (відео)
11.11.2024, 13:02
Харків’яни просять Терехова продовжити маршрут трамвая №23
Харків’яни просять Терехова продовжити маршрут трамвая №23
11.11.2024, 12:35
Новини Харкова — головне за 11.11: хто новий начальник ГУНП Харківщини
Новини Харкова — головне за 11.11: хто новий начальник ГУНП Харківщини
11.11.2024, 14:04
Синєгубов: люди почали повертатися до Куп’янська, але не самі – везуть дітей
Синєгубов: люди почали повертатися до Куп’янська, але не самі – везуть дітей
11.11.2024, 11:57

Новини за темою:

13:08
Аварійні відключення світла ввели на Харківщині – Укренерго
16:04
“Намагаємось уникати аварійних відключень”: ситуація зі світлом у Харкові
22:31
Аварійні відключення задіяли на Харківщині – «Укренерго»
12:12
Укренерго: аварійні відключення світла у вівторок були на Харківщині й ввечері
18:42
Дефіцит усю добу: Укренерго не виключає аварійних відключень світла 5 червня

Ви читали новину: «На Харківщині скасували графіки аварійних відключень: коли дадуть світло»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 13:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 13:11 в АТ «Харківобленерго» повідомили, що в регіоні скасовані графіки аварійних відключень, які запровадили вранці 11 листопада.".