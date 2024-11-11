На Харківщині скасували графіки аварійних відключень: коли дадуть світло
Фото: АТ “Харківобленерго”
О 13:11 в АТ «Харківобленерго» повідомили, що в регіоні скасовані графіки аварійних відключень, які запровадили вранці 11 листопада.
Усіх споживачів обіцяють заживити найближчим часом.
Нагадаємо, вранці 11 листопада АТ «Харківобленерго» поінформувало про запровадження графіків аварійних відключень електрики.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварийные, відключення, графики, світло, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 13:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 13:11 в АТ «Харківобленерго» повідомили, що в регіоні скасовані графіки аварійних відключень, які запровадили вранці 11 листопада.".