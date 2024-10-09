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Евакуація на Бєлгородщині: захисники Харкова натякнули на “курський сценарій”

Події 11:44   09.10.2024
Оксана Горун
Евакуація на Бєлгородщині: захисники Харкова натякнули на “курський сценарій” Скриншот

Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері “Еспресо” 9 жовтня припустив, навіщо потрібна евакуація у населених пунктах РФ біля кордону з Харківщиною.

Так чи інакше, противник намагається максимально мілітаризувати цю зону. Вони роблять висновки з того, що в них відбулося на Курщині, та розуміють, що так чи інакше Сили оборони при накопиченні певних сил і засобів можуть забезпечити додаткову безпеку лінії державного кордону з Україною – шляхом утворення буферної зони, зокрема, і на території Російської Федерації. Таку можливість противник розглядає для себе. Тому ряд населених пунктів вони роблять максимально мілітаризованими, будують укріпрайони для того, щоб цього не допустити”, – сказав Федоренко.

Відео: Еспресо

Нагадаємо, вчора, 8 жовтня, губернатор Бєлгородської області РФ Гладков заявив, що відселятимуть мешканців ще двох сіл, які перебувають біля кордону з Харківщиною. Процедура торкнеться Петровки та Соловйовки.

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Автор: Оксана Горун
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Евакуація на Бєлгородщині: захисники Харкова натякнули на “курський сценарій”
09.10.2024, 11:44

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 11:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОШБр Юрій Федоренко в етері “Еспресо” 9 жовтня припустив, навіщо потрібна евакуація у населених пунктах РФ біля кордону з Харківщиною".