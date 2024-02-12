Сім’ю з трьома дітьми, яка згоріла через атаку БпЛА, поховали в Харкові (фото)
Сім’ю Путятіних, яка загинула в пожежі, що виникла у приватному секторі Немишлянського району Харкова через удари ворожих БпЛА по нафтобазі увечері 9 лютого, поховали на кладовищі №18.
На прощання прийшли родичі загиблих, знайомі та колеги Ольги Путятіної з прокуратури, передає видання “Суспільне Харків“.
35-річна Ольга Путятіна працювала прокуроркою Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури. Жінка перебувала у декретній відпустці. Коли почалася пожежа вона, її 38-річний чоловік Григорій та троє синів – семирічний Олексій, чотирирічний Михайло та десятимісячний Павло – виявилися заручниками свого будинку.
Мати Григорія Путятіна говорила, що ніколи не пробачить військовим РФ загибель сина, його дружини та трьох онуків.
“Щоб згоріла Росія, як мої діти згоріли!” – сказала жінка.
Відео: Медіапорт
Фото: Суспільне Харків
Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі Харкова. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала 3700 м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дрони, Немышлянский район, нетфебаза, погибли, похороны, прощание, путятины, шахеды;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім’ю Путятіних, яка загинула в пожежі, що виникла у приватному секторі Немишлянського району Харкова через удари ворожих БпЛА по нафтобазі увечері 9 лютого, поховали на кладовищі №18.".