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Сім’ю з трьома дітьми, яка згоріла через атаку БпЛА, поховали в Харкові (фото)

Суспільство 13:46   12.02.2024
Олена Нагорна
Сім’ю з трьома дітьми, яка згоріла через атаку БпЛА, поховали в Харкові (фото) Фото: Суспільне Харків

Сім’ю Путятіних, яка загинула в пожежі, що виникла у приватному секторі Немишлянського району Харкова через удари ворожих БпЛА по нафтобазі увечері 9 лютого, поховали на кладовищі №18.

На прощання прийшли родичі загиблих, знайомі та колеги Ольги Путятіної з прокуратури, передає видання “Суспільне Харків“.

35-річна Ольга Путятіна працювала прокуроркою Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури. Жінка перебувала у декретній відпустці. Коли почалася пожежа вона, її 38-річний чоловік Григорій та троє синів – семирічний Олексій, чотирирічний Михайло та десятимісячний Павло – виявилися заручниками свого будинку.

Мати Григорія Путятіна говорила, що ніколи не пробачить військовим РФ загибель сина, його дружини та трьох онуків.

“Щоб згоріла Росія, як мої діти згоріли!” – сказала жінка.

Відео: Медіапорт


Фото: Суспільне Харків

Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі  БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі Харкова. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала 3700 м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 13:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім’ю Путятіних, яка загинула в пожежі, що виникла у приватному секторі Немишлянського району Харкова через удари ворожих БпЛА по нафтобазі увечері 9 лютого, поховали на кладовищі №18.".