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Сегодня 9 февраля: какой день в истории

Календарь 06:00   09.02.2025
Оксана Горун
Сегодня 9 февраля: какой день в истории

9 февраля год назад армия РФ убила в Харькове семь человек, в том числе семью с тремя детьми, ударив «шахедами» по базе хранения ГСМ на Немышле. В 1942-м нацисты в Киеве арестовали группу ОУНовцев, среди них поэтессу Елену Телигу. В 1923-м произошло восстание приговоренных к смертной казни атаманов Холодноярской республики в Лукьяновской тюрьме. В 1918-м подписали Берестейский (Брест-Литовский) мирный договор, которым европейские страны признали независимость УНР. В 1895-м придумали волейбол. В 1893-м состоялся первый в мире сеанс стриптиза. В 1861-м избрали первого и единственного президента Конфедеративных Штатов Америки. В 1667-м Речь Посполитая и Московское царство заключили Андрусовское перемирие, разделив Украину. 

Праздники и памятные даты 9 февраля

9 февраля – Международный день стоматолога, Воскресенье аутизма или Международный день молитвы за людей с расстройствами аутистического спектра (второе воскресенье февраля).

Также сегодня: Международный день пиццы, Всемирный день брака (отмечают во второе воскресенье февраля), День рождения волейбола

9 февраля в истории

9 февраля 1667 года в селе Андрусово (около Смоленска) Речь Посполитая и Московское царство заключили перемирие, которым завершилась война между ними 1654 – 1667 годов. Подробнее.

9 февраля 1861 года южные штаты США, провозгласившие себя Конфедеративными Штатами Америки, избрали своего президента. Им стал Джефферсон Дэвис, который сам был не рад такому результату. Подробнее.

Джефферсон Дэвис президент Конфедеративных Штатов Америки
Фото: Library of Congress

9 февраля 1893 года состоялся первый в мире сеанс стриптиза. Подробнее.

9 февраля 1895 года изобрели игру в волейбол. Подробнее.

9 февраля 1918 года подписали Берестейский (Брест-Литовский) мирный договор между Украинской Народной Республикой и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией. Подробнее.

9 февраля 1923 года в Лукьяновской тюрьме в Киеве восстали пленные атаманы Холодного Яра, которых большевистские власти приговорили к расстрелу. Подробнее.

Повстанцы Холодного Яра
Повстанцы Холодного Яра, 1922 год. Фото: www.istpravda.com.ua

9 февраля 1942 года в Киеве нацисты арестовали членов ОУН (М), в том числе – поэтессу Елену Телигу и ее мужа. Подробнее.

9 февраля 2018 года американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что в Сирии под авиаудар международной коалиции под командованием США попали российские наемники ЧВК «Вагнера». Подробнее.

9 февраля 2024 года армия РФ нанесла удар «шахедами» по АЗС и базе хранения горюче-смазочных материалов на проспекте Тракторостроителей в Харькове. Загоревшееся дизельное топливо затопило огненной волной частный сектор на ул. Котельной, поджигая дома.

Пожар охватил более 4000 квадратных метров только зданий. Его тушили две сотни спасателей. 15 домов выгорели дотла. В огне погибла целая семья – родители с тремя детьми – мальчиками 10 месяцев, четырех и семи лет. Погибшие – прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры 35-летняя Ольга Путятина, ее 38-летний муж Григорий и их сыновья Алексей, Михаил и Павел.

Погибшая семья Путятиных
Фото: Харьковская областная прокуратура

В соседнем доме сгорели пожилые супруги   — 66-летний Анатолий Манойло и его 65-летняя супруга Светлана.

Следствием этого обстрела стала также утечка нефтепродуктов, загрязнивших землю и реки. Маслянистые пятна образовались на поверхности Петренковского водоема, рек Немышля, Лопань и Харьков. Их «вылавливали» боновыми заграждениями и нейтрализовали сорбентом в течение последующих месяцев, чтобы не допустить загрязнения Северского Донца.

«Для понимания, уровень загрязнения. Река Северский Донец — в 3,7 раза превышение, Лопань — в два раза, Немышля — в 260 раз и Харьков — в 820 раз. Поэтому нужно было достаточно оперативно принимать меры по недопуску распространения этих нефтепродуктов в реку Северский Донец. Потому что город Харьков берет оттуда воду, чтобы она не попала в краны наших жителей», — сообщал о последствиях начальник ХОВА Олег Синегубов.

14 марта 2024 года он информировал, что состояние воды в реке Северский Донец пришло в норму, а в остальных сохранялось превышение в 12, 10 и 5 раз.

Уровень загрязнения почвы местами превышал норму в 58 раз. А вопрос полной замены грунтов на отдельных территориях вокруг нефтебазы был актуален в течение всего года – осенью на совещании в ХОВА в очередной раз приняли решение продолжить эти работы. Ущерб, нанесенный окружающей среде, тем ударом оценили в 157 миллионов гривен.

Церковный праздник 9 февраля

9 февраля чтят память мученика Никифора из Антиохии Сирийской. Подробнее.

Народные приметы

Если 9 февраля погода теплая, следует ожидать холода.

Если деревья в лесу шумят – к потеплению.

Если пошел снег, скоро потеплеет.

Что нельзя делать 9 февраля

Нельзя ругаться.

Нельзя завидовать.

Нельзя лениться.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2025 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 февраля год назад армия РФ убила в Харькове семь человек, в том числе семью с тремя детьми, ударив «шахедами» по базе хранения ГСМ на Немышле".