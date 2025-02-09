Сегодня 9 февраля: какой день в истории

9 февраля год назад армия РФ убила в Харькове семь человек, в том числе семью с тремя детьми, ударив «шахедами» по базе хранения ГСМ на Немышле. В 1942-м нацисты в Киеве арестовали группу ОУНовцев, среди них поэтессу Елену Телигу. В 1923-м произошло восстание приговоренных к смертной казни атаманов Холодноярской республики в Лукьяновской тюрьме. В 1918-м подписали Берестейский (Брест-Литовский) мирный договор, которым европейские страны признали независимость УНР. В 1895-м придумали волейбол. В 1893-м состоялся первый в мире сеанс стриптиза. В 1861-м избрали первого и единственного президента Конфедеративных Штатов Америки. В 1667-м Речь Посполитая и Московское царство заключили Андрусовское перемирие, разделив Украину.

Праздники и памятные даты 9 февраля

9 февраля – Международный день стоматолога, Воскресенье аутизма или Международный день молитвы за людей с расстройствами аутистического спектра (второе воскресенье февраля).

Также сегодня: Международный день пиццы, Всемирный день брака (отмечают во второе воскресенье февраля), День рождения волейбола

9 февраля в истории

9 февраля 1667 года в селе Андрусово (около Смоленска) Речь Посполитая и Московское царство заключили перемирие, которым завершилась война между ними 1654 – 1667 годов. Подробнее.

9 февраля 1861 года южные штаты США, провозгласившие себя Конфедеративными Штатами Америки, избрали своего президента. Им стал Джефферсон Дэвис, который сам был не рад такому результату. Подробнее.

9 февраля 1893 года состоялся первый в мире сеанс стриптиза. Подробнее.

9 февраля 1895 года изобрели игру в волейбол. Подробнее.

9 февраля 1918 года подписали Берестейский (Брест-Литовский) мирный договор между Украинской Народной Республикой и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией. Подробнее.

9 февраля 1923 года в Лукьяновской тюрьме в Киеве восстали пленные атаманы Холодного Яра, которых большевистские власти приговорили к расстрелу. Подробнее.

9 февраля 1942 года в Киеве нацисты арестовали членов ОУН (М), в том числе – поэтессу Елену Телигу и ее мужа. Подробнее.

9 февраля 2018 года американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что в Сирии под авиаудар международной коалиции под командованием США попали российские наемники ЧВК «Вагнера». Подробнее.

9 февраля 2024 года армия РФ нанесла удар «шахедами» по АЗС и базе хранения горюче-смазочных материалов на проспекте Тракторостроителей в Харькове. Загоревшееся дизельное топливо затопило огненной волной частный сектор на ул. Котельной, поджигая дома.

Пожар охватил более 4000 квадратных метров только зданий. Его тушили две сотни спасателей. 15 домов выгорели дотла. В огне погибла целая семья – родители с тремя детьми – мальчиками 10 месяцев, четырех и семи лет. Погибшие – прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры 35-летняя Ольга Путятина, ее 38-летний муж Григорий и их сыновья Алексей, Михаил и Павел.

В соседнем доме сгорели пожилые супруги — 66-летний Анатолий Манойло и его 65-летняя супруга Светлана.

Следствием этого обстрела стала также утечка нефтепродуктов, загрязнивших землю и реки. Маслянистые пятна образовались на поверхности Петренковского водоема, рек Немышля, Лопань и Харьков. Их «вылавливали» боновыми заграждениями и нейтрализовали сорбентом в течение последующих месяцев, чтобы не допустить загрязнения Северского Донца.

«Для понимания, уровень загрязнения. Река Северский Донец — в 3,7 раза превышение, Лопань — в два раза, Немышля — в 260 раз и Харьков — в 820 раз. Поэтому нужно было достаточно оперативно принимать меры по недопуску распространения этих нефтепродуктов в реку Северский Донец. Потому что город Харьков берет оттуда воду, чтобы она не попала в краны наших жителей», — сообщал о последствиях начальник ХОВА Олег Синегубов.

14 марта 2024 года он информировал, что состояние воды в реке Северский Донец пришло в норму, а в остальных сохранялось превышение в 12, 10 и 5 раз.

Уровень загрязнения почвы местами превышал норму в 58 раз. А вопрос полной замены грунтов на отдельных территориях вокруг нефтебазы был актуален в течение всего года – осенью на совещании в ХОВА в очередной раз приняли решение продолжить эти работы. Ущерб, нанесенный окружающей среде, тем ударом оценили в 157 миллионов гривен.

Церковный праздник 9 февраля

9 февраля чтят память мученика Никифора из Антиохии Сирийской. Подробнее.

Народные приметы

Если 9 февраля погода теплая, следует ожидать холода.

Если деревья в лесу шумят – к потеплению.

Если пошел снег, скоро потеплеет.

Что нельзя делать 9 февраля

Нельзя ругаться.

Нельзя завидовать.

Нельзя лениться.