Февральский удар по нефтебазе в Харькове: замену грунтов продолжат

На Харьковщине продолжают обсуждать последствия ударов «Шахедов» по нефтебазе в Немышлянском районе Харькова 9 февраля.

Очередное совещание состоялось 18 октября с участием ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней», Харьковского горсовета, облуправлений ГСЧС, Госэкоинспекции, Госпродпотребслужбы, информируют в Харьковской районной военной администрации.

«По результатам совещания было принято решение о замене почв отдельных территорий, прилегающих к нефтебазе, и проведении дополнительных мониторинговых исследований», — говорится в публикации.

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. Семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет. Часть нефтепродуктов попала в почву, часть — в реки Немышля, Харьков, Лопань и Уды. Чтобы предотвратить их распространение, установили боновые заграждения. По данным КП «Харьковводоканал», утечка топлива в реки не повлияла на качество водопроводной воды в Харькове.