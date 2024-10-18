Удар по нафтобазі в Харкові в лютому: заміну ґрунтів продовжать
На Харківщині продовжують обговорювати наслідки ударів «шахедів» по нафтобазі в Немишлянському районі Харкова 9 лютого.
Чергова нарада відбулася 18 жовтня за участю ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб», Харківської міськради, облуправлінь ДСНС, Держекоінспекції, Держпродспоживслужби, інформують у Харківській районній військовій адміністрації.
«За результатами наради було прийнято рішення про заміну ґрунтів окремих територій, прилеглих до нафтобази, та проведення додаткових моніторингових досліджень», — йдеться у публікації.
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Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала майже 4 тисячі м². Сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Частина нафтопродуктів потрапила у ґрунт, частина – до річок Немишля, Харків, Лопань та Уди. За даними КП «Харківводоканал», витік палива не вплинув на якість водопровідної води у Харкові.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: нефтебаза, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 17:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжують обговорювати наслідки ударів «шахедів» по нафтобазі в Немишлянському районі Харкова 9 лютого".