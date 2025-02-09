Майже сотню військових РФ ліквідували ЗСУ на півночі Харківщини за добу

Ситуація на півночі області залишається важкою, але контрольованою, констатували в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська. російські окупанти завдали 2 авіаудари із застосуванням 4 КАБ, 84 удари дронами-камікадзе, а також здійснили 560 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – пишуть СОУ.

Протягом доби українські військові ліквідували 92 військових ЗС РФ: убитих 31, поранених – 61. Крім того, ЗСУ знищили 71 одиницю озброєння та військової техніки ворога, зокрема: дві артсистеми, 17 авто, 36 БпЛА, а також 71 укриття та чотири місця для зберігання боєприпасів.