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Майже сотню військових РФ ліквідували ЗСУ на півночі Харківщини за добу

Україна 11:05   09.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже сотню військових РФ ліквідували ЗСУ на півночі Харківщини за добу Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на півночі області залишається важкою, але контрольованою, констатували в ОТУВ “Харків”.

Минулої доби наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська. російські окупанти завдали 2 авіаудари із застосуванням 4 КАБ, 84 удари дронами-камікадзе, а також здійснили 560 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – пишуть СОУ.

Протягом доби українські військові ліквідували 92 військових ЗС РФ: убитих 31, поранених – 61. Крім того, ЗСУ знищили 71 одиницю озброєння та військової техніки ворога, зокрема: дві артсистеми, 17 авто, 36 БпЛА, а також 71 укриття та чотири місця для зберігання боєприпасів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2025 в 11:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на півночі області залишається важкою, але контрольованою, констатували в ОТУВ “Харків”.".