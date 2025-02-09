Скидав авіабомби та десять разів атакував позиції СОУ: де наступав ворог – ГШ

У ранковому зведенні за 9 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про те, де СОУ відбивали атаки росіян, а також які населені пункти опинилися під ударами РФ.

На Харківському напрямку зафіксували два бої в районі Вовчанська. ЗСУ відбили всі атаки ворога, уточнили в Генштабі. На Куп’янському – кількість боїв зросла до восьми.

“Сили оборони відображали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка”, – пишуть у ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на Великі Проходи та Липці.

За даними Генштабу, втрати ЗС РФ на сьогодні такі: